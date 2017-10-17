КС Молдовы постановил заменить Додона «временным президентом» 15 17.10.2017, 18:55

5,201

Игорь Додон

Вместо Игоря Додона может быть назначен временно исполняющий обязанности президента Молдовы.

Для выполнения функций президента Молдовы вместо Игоря Додона может быть назначен временно исполняющий обязанности главы государства.

Соответствующее решение принял Конституционный суд Молдовы, передает eurointegration.com.

Суд постановил, что отказ Додона утвердить повторно выдвинутого премьером кандидата на пост министра обороны - это нарушение Конституции.

Согласно решению КС, и.о. президента могут быть спикер Андриан Канд или премьер Павел Филип, отмечает Newsmaker.

Месяц назад правительство Молдовы обратилось в КС за разъяснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать предложенного премьером министра.

Додон уже второй раз отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, объяснив, что у него нет необходимого опыта, и предложил на эту должность генерала Виктора Гайчука, который уже возглавлял оборонное ведомство в 2001-2005 годах.

Согласно решению КС, за перестановки в правительстве отвечает правительство, и соответствующие решения принимаются самостоятельно Кабмином.

Утверждение же президентом кандидата на пост министра - лишь "формальность", и у главы государства нет права накладывать вето в отношении кандидатов. При этом отказ президента утвердить повторно выдвинутого премьером кандидата на пост министра - это грубое нарушение Конституции и может послужить причиной для отставки.

"В этом контексте Суд напоминает, что, действуя в качестве временного президента страны, временный президент осуществляет те же полномочия, что и действующий президент. Таким образом, спикер парламента или премьер-министр, исполняющий обязанности временного президента, издают указы, не изданные президентом, который намеренно отказался выполнять свои конституционные обязательства", - говорится в решении.

Для назначения временного президент Конституционный суд должен вынести соответствующее заключение о том, что действующий президент в течение 60 дней преднамеренно бездействовал при исполнении своих обязанностей.