Российские продажи МАЗа продолжают стремительно сокращаться 5 17.10.2017, 19:27

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В сентябре продажи белорусских грузовиков сократились на целых 15,1%.

Сентябрь стал достаточно неудачным месяцем для продаж МАЗа в России. По данным агентства «Автостат» в РФ было зарегистрировано 310 новых грузовиков белорусской марки, что на 15,1% меньше, чем год назад, пишет belmarket.by.

Отечественный производитель стал единственным из десятки лидеров российского рынка, зафиксировавшим снижение продаж в годовом исчислении. Впрочем, сентябрьского результата оказалось достаточно, чтобы сохранить восьмую строчку в рейтинге.

Российский рынок грузовиков в сентябре составил 7 241 машину, или вырос на 53,9% в сравнении с прошлым годом. Его лидером с приростом в 35% остался КАМАЗ, на счету которого 2 285 новых регистраций, на втором месте – MAN с 639 машинами (+189%), на третьем Volvoс 609 регистрациями (+407,5).

Белорусский производитель работает значительно хуже рынка, который за тот же период вырос на 47,9% до 53 183 машин. В табели о рангах по итогам девяти месяцев он опустился на восьмое место, пропустив вперед западных конкурентов: MAN, Volvo, Scania, Mercedes, чьи продажи в этом году выросли многократно.

Лидером российского рынка по итогам трех кварталов также является КАМАЗ, на счету которого 18 238 регистраций (+29,5%), на втором месте – ГАЗ с 5 469 машинами (+2,9%), на третьем – Mercedes с 3 428 (+199,7%).

Сентябрь стал переломным и для рейтинга отдельных моделей. Если раньше первая пятерка продаж была сформирована машинами КАМАЗа, то в прошлом месяце в РФ самым популярным грузовиком стал Volvo FH (537 машин), на втором месте – КАМАЗ 43118 (512), на третьем – Mercedes Actros (432), на четвертом – Man TGS (398).