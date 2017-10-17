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В Швейцарии установили памятник Костюшко с табличкой на белорусском и немецком языках

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  • 17.10.2017, 19:36
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Открытие памятника национальному герою Беларуси запланировано в день Марша рассерженных белорусов 2.0.

Памятник Тадеушу Костюшко с табличкой на белорусском и немецком языках установили в швейцарском городе Золотурн, передает «Радыё Свабода».

Официальное открытие запланировано на 21 октября.

Закрепленная на памятнике табличка содержит надпись на белорусском и немецком языках - «Тадэвуш Касцюшка. 1746-1817. Ад Беларускага аб'яднання ў Швейцарыі. 2017 год».

Авторство идеи установки памятника, ее реализация, воплощение в жизнь, организация торжественной церемонии - все это сделало белорусское объединение в Швейцарии.


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