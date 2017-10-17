NYT: Сжиженный газ США накажет Россию 17.10.2017, 19:50

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К 2022 году на американский газ будет приходиться значительная часть мирового рынка.

Добыча сланцевого газа на протяжении последних 10 лет превратило США с энергетического импортера в экспортера. Страна сделала гигантский прыжок к цели добиться энергетической независимости, провозглашенной президентом полвека назад.

Теперь подъем внутреннего энергетического сектора переходит на глобальный уровень. Поток сжиженного газа из Техаса и Луизианы заполняет глобальные рынки, увеличивая перенасыщение и обваливая цены на энергоносители.

Об этом пишет лояльное к Демократической партии издание New York Times (перевод - zn.ua), напоминая, что США всегда были мировым импортером сжиженного газа, а не одним из крупных экспортеров. Однако, бешеное бурение на месторождениях сланцевого газа в стране в последние 10 лет изменило это, создав значительно большие запасы энергоносителей, чем диктует внутренний спрос. Компании, которые потратили миллиарды долларов на построение инфраструктуры для импорта, вдруг поняли, что без построения ориентированных на экспорт сооружений они потерпят крах.

Издание пишет, что это изменение переформатирует глобальный рынок газа на многие десятилетия. Эксперты предполагают, что трансформация ослабит Россию и ее доминирование в Европе, поможет очистить воздух в городах Китая и Индии, заменив уголь на более дешовое и чистое топливо.

Эксперты указывают на Мексику как на пример того, к каким изменениям может привести газ за несколько лет. На фоне ускорения американского сланцевого бума, Мексика решила импортировать как можно больше дешевого газа. Она начала заменять свои станции на угле газовыми, а также увеличила долю газа на рынке автомобильного топлива. Таким образом, более четверти электричества в Мексике сегодня производится с помощью американского газа.

За следующие два года четыре дополнительных международных ГТС будут построены, а еще больше сейчас на стадии проектирования. Импорт газа улучшил качество воздуха и помог Мексике достичь цели по сокращению вредных выбросов в соответствии Парижскому соглашению. Кроме того, страна смогла сэкономить деньги для разработки нефтяных месторождений, поскольку "черное золото" сейчас дороже на мировых рынках.

Поскольку Мексика граничит с нефтяными и газовыми месторождениями в Техасе, трубопроводы сделали трансформацию проще. Экспортировать и импортировать же сжиженный газ значительно сложнее. В такой форме его дороже транспортировать за границу. Его нужно охладить до критической температуры, которая будет поддерживаться в танкерах. А потом сжиженное топливо нужно снова вернуть в газообразное состояние, чтобы его можно было транспортировать по трубам. Впрочем, издание пишет, что, несмотря на высокую цену, спрос на американский сжиженный газ все равно растет.

"Россия проиграет больше всего. Мы видим ее влияние на газовом рынке в Европе, также как и распад попыток Москвы установить влияние в Китае", - сказала эксперт по энергетической безопасности в Совете по иностранным делам Эми Майерс Джеффи.

До 2022 года инфраструктура, которая сейчас строится, может увеличить процент экспорта сжиженного газа с 33% до 40% от общей торговли "голубым топливом" в мире. И это несмотря на то, что возможности экспорта газа через трубопроводы тоже растут. Издание пишет, что около 60% всех новых экспортных мощностей для сжиженного газа строится именно в США. Хотя Вашингтон уже начал экспортировать газ прошлого года, что дает ему новый инструмент во внешней политике.

Издание напоминает, что Россия устроила военную агрессию против Украины и вмешалась в демократические процессы других стран. И нет лучшего способа наказать ее, чем сократить ее доходы от продажи энергоносителей, на которые приходится почти половина бюджета Кремля.

"Если заставить Россию конкурировать на газовом рынке Европы и дать европейским потребителям альтернативный источник поставок, это сократит геополитическое влияние России в Европе", - убежден главный энергетический советник президента Барака Обамы и директор Центра глобальной энергетической политики в Колумбийском университете Джейсон Бордофф.

Ранее британское издание The Times писало, что сжиженный газ может стать оружием США против России. Министр энергетики Рик Перри, который ранее был губернатором штата Техас, в своей речи хоть и путал импорт с экспортом, но объявил о будущем "энергетическом доминировании США, которое укрепит наше мировое лидерство и влияние". На практике же это будет означать увеличение экспорта американского сжиженного газа в Европу. И это хорошая новость для всех, кроме Владимира Путина, для которого газ стал политическим козырем.