Как выглядят панельные «однушки» за $49 000 в Минске и Фаниполе 3 17.10.2017, 20:07

3,573

В пристоличных городах дела обстоят не так радужно, как рапортуют в госСМИ.

Города-спутники у нас принято нахваливать, правда, в основном с экранов телевизоров и страниц газет, где бодро рапортуют о «приросте» метров и «привесе» жителей. На самом же деле в пристоличных городах дела обстоят не так радужно: сложности с медобслуживанием, отсутствие дорог, перспективной работы, надежного транспортного сообщения и прочего. О «спутниковых» проблемах Onliner.by не раз рассказывали сами жильцы городов, которые когда-нибудь должны стать передовыми. Учитывая все факторы, впору предположить, что стандартная недвижимость за МКАД должна быть дешевле, чем столичная, но не тут-то было: некоторые собственники высоко оценивают «квадраты» в городах-спутниках. Сегодня предлагаем вам сделать личный выбор, что разумнее: взять квартиру с ремонтом получше, но в Фаниполе, или с отделкой попроще, но в Минске.

Активно застраивать Фаниполь начали года четыре назад. Наибольшее усердие приложили застройщики, верящие в нерушимое и проверенное годами качество панельных домов. Так у въезда в город со стороны Минска появился целый квартал под названием «Зеленые аллеи», рядом с ним — типовые многоэтажки для очередников и каркасно-монолитный дом от «Белреконструкции». В «Зеленые аллеи» минчан и не только завлекали доступным квадратным метром — при удачном стечении обстоятельств «однушку» можно было взять за $32 000 в эквиваленте.

Дома построили, сдали, и часть квартир в новостройках неминуемо попала в продажу. Рассмотрим любопытное объявление: «однушку» площадью почти 38 «квадратов» собственник хочет продать за $49 000 в эквиваленте. Почему такая вполне себе минская цена? Из-за ремонта: в панельке наведена «косметика» и стоит кое-какая мебель.

«Ванная, туалет, кухня, шкаф-купе, плитка, ламинат, подогрев полов, балкон утеплен, все розетки и выключатели перенесены, обои, светильники — все готово для проживания! — объясняет собственник. — Детская площадка, „Евроопт“, лоджия из кухни застеклена, ремонт — евроремонт, год постройки 2015-й, встроенные шкафы, ванна, металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды, стоянка автомобиля, домофон, готова к проживанию, зеленая зона, новостройка».

Квартира выглядит симпатично и аккуратно, но не переоценена ли?

Второй вариант за ту же самую сумму и сопоставимый по площади находится в Минске, и отнюдь не в забытом боге районе, а в любимом многими Уручье. 35-метровая «однушка» расположена в изрядно потрепанном доме №18 по улице Руссиянова. Но ведь это Минск, где до метро рукой подать.

«Однокомнатная квартира, расположена в развитом месте района! 5 минут — и вы у станции метро „Уручье“. В квартире установлены стеклопакеты, утеплен балкон, „Космос ТВ“, интернет, на кухне — плита немецкого производителя. Хорошее транспортное сообщение, развитая инфраструктура», — не очень-то расхваливает объект агент.

Несмотря на годы за плечами, квартира, что называется, чистенькая: простой ремонт (с перепланировкой, которая вряд ли узаконена), встроенные шкафы, не убитое напольное покрытие. Подводит разве что санузел родом из 90-х. Достойный конкурент Фаниполю?

А как считаете вы? Стоимость «однушки» в городе-спутнике завышена или, может, минчане собираются продешевить? А вдруг оба собственника хотят слишком многого? Ответьте на наш вопрос, а в комментариях поделитесь своими впечатлениями.