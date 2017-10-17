закрыть
17 октября 2017, вторник, 23:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку в 23 000 пунктов

4
  • 17.10.2017, 21:00
  • 1,282

Американский фондовый индекс преодолел отметку в 23000 пунктов впервые за свою более чем столетнюю историю.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average впервые за свою более чем столетнюю историю преодолел отметку в 23000 пунктов в ходе торгов во вторник.

С начала года индикатор 49 раз обновлял рекорды на закрытие торгов и четырежды переваливал за очередную тысячу пунктов – причем для того, чтобы от 20 тыс. дойти до 21 тыс., индексу понадобилось всего 24 сессии, передает «Интерфакс».

Помимо оптимизма, столь активный рост американского фондового рынка также вызывает у многих экспертов опасения по поводу переоценки акций компаний США.

Как отмечает MarketWatch, что 19 октября будет 30-я годовщина «Черного понедельника» 1987 года, когда в течение одной сессии Dow Jones рухнул на рекордные в истории 23%.

Подъем фондовых индексов в США во вторник объясняется сильной отчетностью крупных компаний, включая банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.


Мнение

Свои права нужно защищать!
Свои права нужно защищать! Владимир Некляев
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя Севярын Квяткоўскі
Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч
Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич


Интервью

Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»