Подозреваемый командир роты: Стремлюсь достойно пройти одну за другой служебные ступеньки 17.10.2017, 20:51

Павел Суковенко

Фото: vk.com

В 2015 году Павел Суковенко стал одним из героев репортажа «Белорусской военной газеты».

17 октября Следственный комитет объявил о том, что в рамках расследования уголовного дела о гибели Александра Коржича, были задержаны 2 офицера, 7 сержантов и старшина. По данным kp.by, один из задержанных офицеров - 23 летний Павел Суковенко, командир роты. Старшего лейтенанта он получил 27 июня этого года. Как писала «Белорусская военная газета», он выпускник Военной академии. После окончания общевойскового факультета, в 2015-ом году он возглавил учебный танковый взвод в 3‑й гвардейской школе подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений.

- Пробую свои силы в таком ответственном деле, как обучение и воспитание будущих наводчиков орудия танка, - рассказывал тогда изданию Суковенко. - Вроде все получается. Во всяком случае, нареканий со стороны командиров и начальников не было. Что касается дальнейшей перспективы, есть стремление достойно пройти одну за другой служебные ступеньки для того, чтобы потом поступить на командно-штабной факультет академии и дорасти до больших звезд на погонах. Почему бы и нет!

- У каждого есть огромное желание усердно работать на профессиональном поприще, набираться опыта, вносить свой посильный вклад в повышение боеготовности Вооруженных Сил, - заключает автор той статьи, подполковник запаса Николай Макаревич.

Уже несколько дней профиль в соцсети у Павла Суковенко удален. Kp.by удалось связаться с супругой Павла - Маргаритой:

- Он на работе! - ответила девушка и кинула трубку. А после это и вовсе перестала отвечать на звонки.

Еще один подозреваемый прапорщик в прошлом году «проявлял к солдатам поистине отцовскую заботу».

В газете Борисовского исполкома «Адзінства» Артур Вирбал, сам не так давно отслуживший срочную службу, назван прямо-таки «отцом солдатам». А командир подразделения, в котором служит Артур Леонидович, майор Александр Чернов, заявил: «О таком старшине каждый командир подразделения мечтает. Работая со своими подопечными, гвардии прапорщик Артур Вирбал проявляет поистине отцовскую заботу». Комментарии к этой публикации почему-то отключены. Интересно, что автором этой заметки также выступил подполковник запаса Николай Макаревич.

Сейчас прапорщика, который занимал должность старшины роты, подозревают в том, что он забрал у Коржича банковскую карточку и некоторое время снимал с неё деньги в банкоматах, расплачивался в кафе. В Следственном комитете заявляют о том, что с карточки пропало как минимум 180 рублей.