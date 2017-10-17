Еврокомиссар Хан: В некотором смысле «План Маршалла для Украины» уже действует 1 17.10.2017, 21:50

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Йоханнес Хан

ЕС предоставил Украине беспрецедентное финансирование, теперь необходимо обеспечить оптимальное использование грантов и кредитов.

Об этом в интервью порталу Eastbook сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

"Мы обязались предоставить €12,8 млрд макрофинансовой поддержки на проведение политических и экономических реформ. Это всевозможные кредиты и гранты, не говоря уже о больших объемах финансирования, предлагаемых Украине другими донорами и международными организациями. В некотором смысле "План Маршалла для Украины" уже действует. В немалой степени благодаря усилиям международных партнеров, в том числе ЕС, украинская экономика в значительной степени стабилизировалась", – заявил Хан.

"Главная задача заключается не столько в увеличении финансирования, сколько в том, чтобы обеспечить оптимальное использование грантов и кредитов", – добавил он.

По его убеждению, украинские власти должны сосредоточить усилия на улучшении бизнес-климата, судебной системы и борьбе с коррупцией.

"Есть все основания полагать, что Украина с ее потенциально огромным рынком станет привлекательной для инвесторов, как только те будут уверены, что их собственность и контракты в безопасности. Со своей стороны, украинские власти должны быть в состоянии защитить рынок от рейдерства и воровства. Вместо того, чтобы искать новые источники получения общественных средств (которые, кстати, не всегда легко освоить), приоритетом должно стать привлечение внутренних и иностранных частных инвестиций, которые помогут ускорить экономический рост, создать рабочие места", – отметил еврокомиссар.

В конце марта Европейская народная партия на съезде, который проходил на Мальте, приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана помощи Украине ("Плана Маршалла для Украины"). В резолюции ЕНП призвала государства – члены ЕС "с помощью двусторонних и многосторонних программ оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь". Также партия предложила создать "широкий инвестиционный пакет", направленный на ускоренное восстановление экономики Украины.

Один из авторов документа, экс-премьер-министр Литвы и нынешний депутат Сейма Андрюс Кубилюс заявил, что "План Маршалла для Украины" будет представлен на саммите "Восточного партнерства" в ноябре. По его словам, документ позитивно оценили в Государственном департаменте и Конгрессе США. Кубилюс считает, что реализация долгосрочного "плана Маршалла" позволит "влить в реальную экономику Украины до €5 млрд в год".

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и лидеры Евросоюза обсудили возможность проведения в 2018 году инвестиционной конференции по "Плану Маршалла для Украины". 25 августа 2017 года украинско-литовский проект помощи Украине был представлен в европейских институциях.

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.