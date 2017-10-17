Равков уволил командира части, где служил Коржич

Равков уволил командира части, где служил Коржич31
- 17.10.2017, 22:07
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Имя уволенного командира воинской части не офишируется.
Командир воинской части — начальник школы, в которой проходил службу рядовой Александр Коржич, уволен из рядов Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Как говорится в сообщении, должностное лицо уволено «за непринятие мер по предотвращению гибели личного состава, поддержанию внутреннего порядка».
Ранее военным ведомством сообщалось об отстранении от должностей ряда должностных лиц 72 ОУЦ и увольнении из рядов Вооруженных Сил четверых военнослужащих.
«Проверка продолжается. Непременно будет обеспечена не только неотвратимость наказания в соответствии с законодательством виновных лиц за совершение правонарушений, но и должностных лиц — за непринятие мер по поддержанию дисциплины», — информирует Министерство обороны.