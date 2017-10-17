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Равков уволил командира части, где служил Коржич

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  • 17.10.2017, 22:07
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АНДРЕЙ РАВКОВ
ФОТО: БЕЛТА

Имя уволенного командира воинской части не офишируется.

Командир воинской части — начальник школы, в которой проходил службу рядовой Александр Коржич, уволен из рядов Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как говорится в сообщении, должностное лицо уволено «за непринятие мер по предотвращению гибели личного состава, поддержанию внутреннего порядка».

Ранее военным ведомством сообщалось об отстранении от должностей ряда должностных лиц 72 ОУЦ и увольнении из рядов Вооруженных Сил четверых военнослужащих.

«Проверка продолжается. Непременно будет обеспечена не только неотвратимость наказания в соответствии с законодательством виновных лиц за совершение правонарушений, но и должностных лиц — за непринятие мер по поддержанию дисциплины», — информирует Министерство обороны.


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