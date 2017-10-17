Минское «Динамо» уверенно обыграло нижегородское «Торпедо» 1 17.10.2017, 22:10

«Зубры» победили российскую команду со счетом 5:1.

Минское «Динамо» в родных стенах справилось с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1, передает «Прессбол».

«Динамо» Минск — «Торпедо» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Динамо Минск: Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Хенкель, Китаров — Волков — Павлович (А); Шинкевич — Знахаренко, Лингле — Ковыршин — Матерухин; Кулаков — Шарангович — Степанов; Устиненко, Буйницкий.

Торпедо: Лисутин (Галимов); Сергиенко — Григорьев, Костицын (А) — Дугин — Даугавиньш (А); Курбатов — Кундратек, Столяров (К) — Грачев — Паршин; Баранцев — Медведев, Жуков — Мозер — Потапов; Смолин — Тичар — Ураков; Фаткуллин, Лазарев.

Шайбы: 1:0 — Хауден (Лингле, Скилли, 4.26 — бол.). 2:0 — Шинкевич (Шарангович, Кулаков, 24.46). 2:1 — Смолин (Тичар, Ураков, 31.33). 3:1 — Кулаков (Степанов, Шарангович, 37.01). 4:1 — Денисов (42.23). 5:1 — Хауден (Фонтэйн, 56.34 — бол.).