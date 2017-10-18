Сенат Канады одобрил «закон Магнитского» 1 18.10.2017, 7:35

Законопроект отправили на подпись генерал-губернатору.

Сенат Канады 17 октября поддержал законопроект S-226 «О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей», известный как «закон Магнитского». Об этом сообщается в Twitter законодательного органа.

За принятие законопроекта проголосовали все 105 сенаторов.

Законопроект внесла в парламент сенатор украинского происхождения Рейнелл Андрейчук, которая входит в состав Консервативной партии Канады. Документ предусматривает санкции против государств за нарушение прав человека.

4 октября инициативу одобрила Нижняя палата парламента Канады (Палата общин). Тогда «за» проголосовали все 277 депутатов.

Чтобы документ вступил в силу, осталось получить подпись генерал-губернатора. Это должно произойти уже в ближайшие дни.

Представитель посольства России в Оттаве Кирилл Калинин заявляла, что в случае окончательного принятия в Канаде «закона Магнитского» РФ намерена ответить «контрмерами». По его словам, данный законопроект в РФ рассматривают как «конфронтационный акт» и вмешательство во внутренние дела. Также, по мнению Калинина, это решение «изолирует Канаду от одной из ключевых мировых держав» и противоречит ее интересам.

Это не первая попытка принять такой законопроект. В 2011 году для утверждения документа не хватило голосов.

Юрист консалтинговой компании Firestone Duncan и аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, который раскрыл схемы крупномасштабного хищения средств из российского бюджета, был арестован в 2008 году, а в 2009-м умер в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет якобы от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние здоровья Магнитского, чтобы заставить его замолчать.

В декабре 2012 года в США был принят «закон Магнитского», вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. Первоначально в список вошло 18 человек. "Список Магнитского" несколько раз расширялся, последний раз – в январе 2017 года, когда США включили в него главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и депутата Госдумы Андрея Лугового.

В декабре 2016 года Конгресс США принял «Глобальный закон Магнитского», в том же месяце его подписал президент США Барак Обама. Согласно закону президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и заморозку активов.