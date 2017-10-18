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Министр-коммунист Карпенко вводит китайский язык в школах

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  • 18.10.2017, 7:45
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Игорь Карпенко

В Беларуси планируется увеличить число школ с изучением китайского языка.

В Беларуси планируется увеличить число школ с изучением китайского языка, сообщил сегодня министр образования Игорь Карпенко, передает БелТА.

Сейчас китайский язык в Беларуси преподают в шести школах.

В ближайшие несколько лет мы намерены расширить их количество, учитывая масштабные социально-экономические проекты Беларуси и Китая, включая строительство парка «Великий камень», — отметил министр.

Отвечая на вопрос о подготовке иностранных студентов в Беларуси, Игорь Карпенко отметил, что сейчас в стране обучается около 20 тыс. студентов из 107 стран.

— Мы намерены наращивать темпы. Планируем увеличивать количество специальностей, подготовка по которым будет вестись на английском языке, — сказал он.


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