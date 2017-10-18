Куда поведет Австрию Себастьян Курц 18.10.2017, 7:55

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Победителю выборов в Австрии нужно решить: создавать ли коалицию с друзьями Путина.

Он предпочитает появляться на публике без галстука, а свою предвыборную программу вообще объявлял перед прессой в баре. Ему всего 31 год, у него неоконченное высшее образование, но он уже успел поработать на должностях государственного секретаря по вопросам интеграции и министра иностранных дел. Себастьян Курц - человек, который может стать самым молодым главой правительства в мире после того, как возглавляемая им Австрийская народная партия (АНП) победила на выборах в это воскресенье, набрав 31,7% голосов, пишет liga.net.

Самый успешный карьерист Европы

Главного претендента на пост австрийского канцлера сравнивают с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Оба молоды и исповедуют либеральные взгляды. Правда, в отличие от Курца, последний успел получить два высших образования и политическую карьеру начал всего за пять лет до избрания президентом.

Курц заинтересовался политикой еще в юности - в 16 лет он вступил в ряды Австрийской народной партии. После прохождения обязательной военной службы в 2005 году он поступил на юридический факультет Венского университета. Впрочем, высшее образование так и не закончил. В 22 года Курц начал бурную политическую карьеру с избрания лидером молодежной организации Австрийской народной партии в Вене, в 2009 году возглавил общефедеральную молодежку этой партии. Он быстро обрастал связями, будучи заводилой на вечеринках и проводя публичные встречи в неофициальной обстановке.

Восходящая звезда австрийских консерваторов запомнился своей кампанией "Черный - это клево" в рамках предвыборной кампании в ландтаг Вены в 2010 году. Молодой политик разъезжал по городу на черном автомобиле - "Клевомобиле", отображающем партийные цвета Австрийской народной партии, в сопровождении двух девушек модельной внешности, наведывался в ночные клубы, где его спутницы раздавали презервативы. Новаторский подход в агитации СМИ заметили, сам Курц в ландтаг Вены попал, хотя его партия на этих выборах потеряла несколько мандатов.

В 2011 году Курца назначают госсекретарем по вопросам интеграции - главным чиновником по вопросам адаптации мигрантов при МВД Австрии. Ради этой должности политик бросает университет. Он заявляет, что ради интеграции мусульман-мигрантов в мечетях нужно читать проповеди на немецком, направляет в школы "послов по вопросам интеграции", делает ставку на усиление просветительской кампании в сфере австрийской культуры, защиты религиозных свобод и демократии. Курцу удается добиться увеличения финансирования мер по интеграции с 15 млн евро в 2011 году до 100 млн в 2017 году, которое в основном было направлено на курсы немецкого языка.

После выборов 2013 года Курц возглавил МИД в правительстве сформированном социал-демократами и консерваторами. Он стал самым молодым министром в истории Австрии и самым молодым министром иностранных дел в мире. На этом посту он в первую очередь добивается расширения своих полномочий, приняв ответственность за вопросы интеграции и европейской политики.

На должности главы МИД Курц занимался организацией переговоров в Вене по иранской ядерной программе, которые завершились успешной сделкой в 2015 году. Значение Австрии как удобной дипломатической площадки выросло. Курц актуализировал вопросы расширения ЕС на Западные Балканы, предпринял усилия для диалога министров иностранных дел Украины и России на встрече министров Совета Европы в Вене в мае 2014 года. Он неоднократно подчеркивал, что аннексия Крыма и поддержка боевиков в Донбассе Россией является нарушением международного права, санкции не могут быть отменены без реализации минских соглашений.

В это же время Курц продолжал продвигать свои инициативы в сфере интеграции мигрантов, подчеркивая что миграция должна быть инструментом для борьбы за таланты, а не создания проблем. В марте 2015 года были приняты поправки к закону об исламе, согласно которым было запрещено заграничное финансирование исламских ассоциаций, мечетей, закреплено право мусульман на пастырскую поддержку в домах престарелых и больницах, в армии. В мае 2017 года был принят новый закон об интеграции, который требует от иммигрантов подписывать иммиграционный контракт с обязательством выучить немецкий язык и пройти курсы об основах австрийских ценностей и демократии. Запрещено распространение Корана исламскими радикалами и ношение в публичном пространстве мусульманками бурки.

Реакция Курца на миграционный кризис 2015-2016 годов стала затем одним из главных козырей его предвыборной кампании. "Иммиграция последних лет меняет нашу страну не в лучшую сторону, а в худшую ... Неконтролируемая иммиграция разрушает порядок в стране", - заявлял Курц. Глава МИД критиковал перемещение спасенных в Средиземном море беженцев в Италию, призывал их высылать за пределы ЕС. В марте 2016 года он договорился с другими государствами региона, без участия Германии, о закрытии балканского коридора миграции в ЕС. Именно это решение он назовет одним из своих главных успехов в ходе предвыборной кампании 2017 года.

Поворот вправо

В последние годы сильнейшие австрийские партии - консерваторы и социал-демократы, входившие в правящую коалицию, теряли поддержку в обществе. Ультраправые прокремлевские политики из Австрийской партии свободы использовали миграционный кризис для укрепления позиций. В 2016 году президентом страны едва не стал представитель этой партии Норберт Хофер. После аннулирования результатов выборов кандидат ультраправых проиграл в третьем туре выборов с 46% голосов, но до апреля 2017 года его партия лидировала в общенациональных опросах.

Принятое в мае этого года решение консерваторов выйти из правящей коалиции и добиваться досрочных выборов, а также избрание Курца лидером АНП, изменило ситуацию. Он добился расширения полномочий лидера партии. На выборы АНП пошла под названием Список Курца - Новая народная партия. Новому лидеру удалось привлечь в партию некоторых ярких представителей зеленых и либералов. Партийный цвет были изменен с черного на бирюзовый.

Сторонники Себастьяна Курца празднуют его победу (фото - ЕРА)

Программа Курца бал построена на либерализации экономики, дерегуляции, сокращении налогов на доходы и зарплаты, критике системы пособий, демонтаже текущей модели социального государства. "Тот, кто хочет получать пособия, должен сначала предоставлять услуги", - гласит один из лозунгов его программы. Жесткие меры предлагаются в сфере миграции - возвращение в страну происхождения всех нелегальных мигрантов, содержание в третьих странах тех, кто нуждается в защите, усовершенствование системы баллов для легальной миграции. Представители ультраправой Австрийской партии свободы даже обвинили Курца в заимствовании своих идей.

Постоянные напоминания Курца о его роли в закрытии балканского пути для беженцев и запрете ношения бурки мусульманками, действительно сыграли в пользу лидера консерваторов. "Курц ответил на запрос консервативных сил и сделал главной темой кампании миграцию и проблематику беженцев. Также он смог мобилизовать молодежь, провел избирательную кампанию на колесах - много ездил и разговаривал с избирателями, самостоятельно отбирал кандидатов в регионах. Это позволило ему получить хороший результат и отобрать голоса у евроскептиков из Австрийской партии свободы", - объясняет успех молодого политика, которого сторонники называют "Вундеркиндом", в комментарии LIGA.net украинский политолог-германист Виктор Савинок.

"Сейчас или никогда" - в ходе кампании Себастьян Курц позиционировал себя как кандидат кардинальных изменений (фото - ЕРА)

Победа партии Курца на выборах прогнозировалась несколько месяцев, однако прирост количества голосов на 7,7% и лучший результат партии с 2006 года превзошли ожидания. "Я обещаю, я начну бороться из всех сил за изменения. Наша миссия - в том, чтобы работать ради нашей страны и меняться в позитивном направлении", - заявил он в выступлении перед сторонниками.

Вклад Курца в победу АНП был решающим. Как показал опрос телеканала ORF, 42% проголосовавших за партию отдали свой голос именно из-за фигуры лидера.

Коалиция всех опасностей

Сразу после выборов Себастьяну Курцу предстоит решить, с какой из партий ему сформировать коалицию. АНП хоть и заняла первое место на выборах, но не набрала большинства мандатов в нижней палате парламента.

Коалиционные правительства являются традицией для Австрии. 43 из 72 лет послевоенной истории страной управляли коалиции двух главных соперников - Австрийской народной партии и социалистов. В 2000 году лидер Австрийской народной партии Вольфганг Шюссель изменил традиции, пригласив к формированию правительства лидера Австрийской партии свободы Йорга Хайдера - главу земельного правительства Каринтии, который заработал популярность на призывах остановить миграцию и критике ЕС. Тогда 14 стран ЕС объявили Австрии дипломатический бойкот на несколько месяцев из-за нарушения санитарного кордона - принципа неучастия ультраправых в правительстве. Бойкот закончился имиджевыми потерями и для Австрии, и для ЕС, а коалиция своего существования не прекратила.

Сейчас Австрийская партия свободы рассматривается как один из наиболее реалистичных партнеров по коалиции для партии Курца. Объединяет партии стремление ограничить миграцию, критика миграционной политики Ангелы Меркель и бюрократизма Евросоюза, стремление к сближению со странами Вышеградской группы. Конечно же градус критики ЕС у Австрийской партии свободы куда выше, кроме того ее руководство стремится к координации действий с премьером Венгрии Виктором Орбаном, но компромиссы возможны, как показывает решение АПС не поднимать вопросы о выходе из ЕС и еврозоны.

Под руководством Хайнца-Кристиана Штрахе Австрийская партия свободы добилась некоторой дедемонизации в информпространстве. Не призывая к выходу из ЕС, АПС подчеркивает неспособность объединения защитить внешние границы и призывает к возвращению пограничного контроля, прекращению иммиграции. Антимигрантская программа и заявления о том, что исламу нет места в Австрии, позволили партии получить на этих выборах на 5% голосов больше, чем в 2013 году и почти догнать занявших второе место социал-демократов с их 26,7% голосов.

Хайнц-Кристиан Штрахе (фото - ЕРА)

Подозрения в отношении ксенофобского характера Австрийской партии свободы при этом сохраняются у значительной части австрийского общества. 48-летний Штрахе в молодости участвовал в деятельности пангерманистских студенческих организаций, военно-спортивных учениях австрийских неонацистов, а в 1989 году - во встрече немецкой неонацистской организации Wiking Jugend. В последствии Штрахе говорил, что разорвал связи с неонацистами еще в молодости. "Я был глупым, юным и наивным", - заявил он в 2007 году, характеризуя те годы.

Что важно для Украины: в 2016 году Австрийская партия свободы заключила соглашение о сотрудничестве с Единой Россией, в котором декларирует необходимость развития сотрудничества с РФ. В церемонии подписания соглашения участвовали Штрахе и экс-кандидат в президенты Норберт Хофер, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В ответ на критику СМИ, лидеры австрийских популистов оправдывались, мол, Россия уже не коммунистическая страна, санкции поставили под угрозу 50 тысяч рабочих мест в Австрии в секторах туризма, машиностроения, сельского хозяйства. Штрахе подчеркивал необходимость снятия санкций и признал аннексию Крыма. Один из лидеров Австрийской партии свободы, вице-бургомистр Вены Йоханн Гуденус, получивший образование в России неоднократно провозглашал, что Европа нуждается в России в качестве союзника больше, чем в США, называл ЕС проводником интересов гей-лобби и оправдывал политику Рамзана Кадырова.

Менее вероятным, чем коалиция АНП с АПС, является продолжение коалиции между консерваторами и социал-демократами. После 10 лет существования этой модели, в обеих партиях есть много противников такого сосуществования. Кроме того, отношения двух партий испортились в ходе предвыборной кампании. Консерваторы обвинили израильского политтехнолога социал-демократов Таля Зильберштайна, в продвижении в Facebook групп, которые создавали Себастьяну Курцу имидж расиста и антисемита. Закончилось все увольнением Зильберштайна и его задержанием в Израиле по подозрению в отмывании денег. Социал-демократы же обвинили соперников в попытке подкупа одного из представителей своего штаба.

"Сейчас любая коалиция возможна - и АНП с социал-демократами, и АНП с партией свободы. Возможна даже коалиция социал-демократов и Австрийской партии свободы, подобная уже существует в федеральной земле Бургенланд. Курц готов работать и в правительстве меньшинства, сформированном только его партией. Он готов взять на себя всю ответственность. В СМИ считают возможной также широкую коалицию АНП, социал-демократов и Австрийской партии свободы", - обрисовывает ситуацию перед переговорами о коалиции Виктор Савинок.

По его словам, вхождение в коалицию Австрийской партии свободы вовсе не гарантирует ей кресла главы МИД и изменений во внешней политике Австрии, хотя Штрахе и добивался для своей партии поста главы МИД. "В 2000-х годах, когда АПС входила в коалиционное правительство, не было сделано никаких практических шагов против евроинтеграции, не был даже заблокирован договор о Конституции ЕС. И пост главы МИД оставался за Австрийской народной партией. Сейчас вообще партия Курца находится в положении, в котором может диктовать условия, а не партия Штрахе", - подчеркивает эксперт.

В Украине победу партии Курца восприняли положительно. "Победа Себастьяна Курца и Народной партии в Австрии - это победа человека, который неоднократно бывал в Украине и хорошо знает украинскую тему. Это также победа убежденного европейца, осознающего важность консолидированного ЕС для мира на континенте. Понимая, что впереди у канцлера Курца длительные коалиционные переговоры, тем не менее, убежден: Единая Европа, европейские ценности будут важны для нового правительства", - отметил президент Петр Порошенко в Facebook.

Петр Порошенко и Себастьян Курц (фото - ЕРА)

Хотя омоложение высшей лиги европейской политики - приход к власти 39-летнего Макрона во Франции, 38-летнего Лео Варадкара в Ирландии и ожидаемое создание правительства Себастьяном Курцем в Австрии, вселяет оптимизм во многих сторонников евроинтеграции, пока не ясно, во что выльются их проекты реформ. Во Франции, например, пока что лишь падает уровень доверия к президенту и проходят массовые акции протеста против его политики.

В Австрии возможная коалиция Курца с Австрийской партией свободы, если она будет продвигать какие-то меры в поддержку России или заниматься пропагандой ксенофобии, может оказаться крайне нестабильной и ударить по его партии, вызовет справедливое возмущение всех сторонников изоляции прокремлевских сил в Европе. В таком случае восходящая звезда европейского консерватизма окажется мишенью для критики. С другой стороны, у Курца уже достаточно опыта, чтобы осознавать все угрозы, которые исходят от коалиции с партией Штрахе.

Ожидается, что президент Австрии Александр ван дер Беллен предоставит Курцу право сформировать правительство 20 октября, а переговоры о коалиции могут занять до нескольких месяцев.