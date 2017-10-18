Тренер минского «Динамо»: Фортуна вернула нам должок после матча с «Сочи» 18.10.2017, 7:59

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Горди Дуайер

Горди Дуайер прокомментировал решительную победу над нижегородским «Торпедо».

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился c tribuna.com эмоциями после победы над «Торпедо» (5:1).

– Это была наша последняя игра домашней серии. У нас было огромное желание ее закончить красиво, чтобы эта домашняя серия запомнилась нашим фанатам. Мы знали, кто такой Петерис Скудра, мы знали стиль игры его команды, мы знали к чему готовиться.

Перед игрой, в раздевалке делали особый упор на хороший старт. Сегодня, в отличие от прошлой игры, у нас получилось хорошее начало. Мы здорово начали и эти первые минуты задали хороший тон всему матчу.

В первом периоде мы хорошо действовали как в атаке, так и в обороне. Во втором периоде у «Торпедо» были шансы вернуться в игру. Но здесь вступила в свою силу игра в большинстве и меньшинстве. Сегодня мы забросили несколько шайб в большинстве, которые нам сегодня очень помогли. Я думаю, в этом заключается суть хоккейной игры.

Отличная атмосфера, отличный матч. Не знаю, что может быть лучше для нас этим вечером, чем хорошая победа. Спасибо.

– Хауден – лучший игрок матча. А кого бы Вы назвали №2 в сегодняшнем матче?

– В первую очередь, я бы назвал Александра Кулакова. Его опыт очень помогает нашей команде. Хотелось бы отметить его связку с Егором Шаранговичем – это сплав опыта и молодости. Александр очень часто помогает молодым не только на льду, но и на скамейке. Он может дать нужный совет.

Отмечу еще и Марка-Андре Граньяни. Если вы не видите Марка-Андре на льду, то он пьет водичку на скамейке запасных, а потом вновь летит в игру. Он делает большую работу в спецбригадах большинства, меньшинства и в равных составах. Так что я выделю Граньяни и Кулакова.

– Даже при счете 4:1 мало играл Александр Матерухин. Почему он получил столько игрового времени?

– У нас были некоторые установки перед игрой: я хотел, чтобы звено Волкова играло больше против первой тройки «Торпедо». Большое внимание мы уделяли индивидуальной игре против Даугавиньша. Во время игры Петерис Скудра очень часто менял сочетания, он пытался найти оптимальный состав всех троек. Против них мы старались выпускать те звенья, которые мы определили перед матчем. Да, возможно, айстайм некоторых игроков из-за этого пострадал.

Александр – отличный игрок и он очень хочет играть и забивать. Мы продолжаем менять свои сочетания, чтобы больше забрасывать и достичь лучшего результата. Мы знаем о способностях наших атакующих игроков, но от некоторых из них мы ждем гораздо большего, чем то, что они показывают сейчас.

– После матча с «Нефтехимиком» вы произнесли эмоциональную речь. Что вы сказали сегодня после игры?

– Мы поговорили с командой о матче, о том, насколько эта была важная игра для нас, насколько важные очки мы сегодня заработали. Поблагодарил сегодня игроков, потому что сегодня была замечательная игра. Считаю, что сегодня фортуна вернула нам должок после матча с «Сочи». В той игре мы заслуживали большего: у нас были возможности, чтобы забросить, но нам не везло.

Сегодня мы получили возврат этого долга. После матча с сочинцами мы отменили тренировку: вчера мы не катались. Я думаю, что ребята были достаточно свежи, они очень хотели играть и побеждать. Сегодня мы общались в раздевалке об этом.

– Есть какая-то информация по Александру Когалеву?

– По Когалеву дождитесь официального сообщения менеджмента клуба на сайте. (ответил пресс-аташе Роман Стронгин — прим.).

– Когда ожидать возвращения Евгения Лисовца?

– Я недавно общался с доктором и мы ожидаем его возвращения на лед если не на этой неделе, то в начале следующей. Он со дня на день вернется на лед. Мы ожидаем его возвращения в пределах 7-10 дней. В жизни может случится всякое. Не могу ничего прогнозировать. Будем смотреть по его состоянию, как только он встанет на коньки.