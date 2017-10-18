В Минске строят «исполкомовский» дом со смешными ценами за «квадрат» 31 18.10.2017, 8:22

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Иллюстрационное фото

Обычным минчанам рассчитывать на квартиры в 16-этажной новостройке не стоит.

УКС «Запад» приступает к строительству очередного жилого дома в районе Михалово-3. Проектную декларацию с весьма заманчивой стоимостью квадратного метра опубликовала газета «Звязда», пишет onliner.by. Однако обычным минчанам рассчитывать на квартиры в новостройке не стоит: дом предназначен для определенных категорий граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы.

Право строиться в 16-этажном панельном доме получат сотрудники местных исполнительных и распорядительных органов Минска, а также государственных предприятий и предприятий строительного комплекса. Такой состав будущих жильцов Мингорисполком утвердил собственным решением от 27.07.2017 №2548.

Стоимость квадратного метра с учетом прогнозных индексов — 1393,21 рубля ($711). В эту цену включена внутренняя отделка помещений.

По аналогичной схеме в Минске строится немало ведомственных домов. Недавно в районе улицы Ангарской началось возведение 16-этажки для сотрудников ГУВД Мингорисполкома, где квадратный метр без чистовой отделки стоит 1101,09 рубля ($562). В конце августа в Сухарево заселили дом для сотрудников Национальной академии наук и Белорусского государственного университета. Там с учетом отделки метр обошелся в 1070 рублей.