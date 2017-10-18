В Литве начали публиковать сообщения агентов КГБ 3 18.10.2017, 8:11

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Агентурные сообщения писались от руки и подписывались псевдонимом, чтобы было труднее идентифицировать агента.

Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы приступил к публикации агентурных сообщений агентов советской спецслужбы КГБ. Об этом сообщает пресс-служба центра (перевод – РБК).

«Такие документы сохранились в большом количестве в литовском специальном архиве, их распространение позволит обществу получить более точную картину деятельности агентов КГБ», — говорится в сообщении.

Опубликованы будут отчеты об агентурных сообщениях агентов, действовавших в литовских эмигрантских организациях — в Главном комитете по освобождению Литвы, Всемирной литовской общине, Совете литовцев Америки, Литовской общине Америки и в обществе «Сантара-Свиеса». Позднее будут представлены сообщения о научно-технической разведке и шпионаже, которыми занимались агенты во время рабочих стажировок.

Отмечается, что агентурные сообщения писались от руки и подписывались псевдонимом, чтобы было невозможно идентифицировать агента.

В 2012 году центр рассекретил списки кадровых сотрудников КГБ, которые работали в Литве в 1980-е годы.

Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы публикует информацию о деятельности агентов КГБ с 2011 года. Количество выложенных архивных документов на сегодняшний день составляет 5,5 тыс.