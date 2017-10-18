Внезапно кончилась еда 7 Владимир Халип

18.10.2017, 8:35

17,630

Чтобы все было, как «у них», кроме пенсий и зарплат.

А кто сказал, что кризис – это катастрофа? Вертикаль давно к нему привыкла, приспособилась. Присмотрелась. Взвесила все «за» и «против». Оказалось, ничего страшного. Можно жить. И если вдуматься и просчитать, так вообще выходит, что никогда еще тут не жили в таком довольстве. Все ведь хорошо. Особенно наверху. Вблизи корыта. Приезжие удивляются, какая богатая страна! А мудрый вождь это уже давно заметил. И пришел к выводу, что вообще ничего менять не надо.

Вот только с людьми проблема. Ропщут. Возмущаются. Спрашивают нагло: а где же выход из затянувшегося кризиса? Да есть он, есть этот выход! Власть не зря трудилась все эти двадцать три года. Она упорно вела страну в светлое будущее. И привела. Уже этой осенью народ, как и было обещано, сможет увидеть небо в алмазах.

Те, кто учился во времена советов, не могут не знать, что существуют три составные части марксизма. Правитель старательно проинспектировал подведомственную территорию и пришел к выводу, что должны в таком случае существовать в природе и три фундаментальные части здешней экономики. И если их, как в известном фильме «Пятый элемент», свести воедино, случится ожидаемое чудо. Страна расцветет и заблагоухает. Народ будет безмерно счастлив. Пенсии станут вполне приличными. Зарплаты резко возрастут и преодолеют заветный рубеж «папиццот» и даже приблизятся к показателю тысяча пятьсот с бойким хвостиком зеленых.

И это не досужие фантазии. Все давно продумано, просчитано и взвешено. Денег в казне будет навалом. Осталось только свести в одну упряжку три могучих коня режимной экономики. А уж рывок будет настолько мощным, что страна в один миг достигнет светлого будущего, к которому еще партия всех уверенно вела, но цели не достигла – внезапно кончилась еда.

Итак, наш первый двигатель прогресса – это, конечно же, любимый народом декрет номер три. Он никуда не исчез. Всего лишь отправлен на доработку. Где-то в недрах вертикали уверенно дозревает. После первого неудачного выхода в свет его старательно отредактировали, оштукатурили заново и окрасили в жизнерадостный красно-фиолетовый колер. Не исключено, что повторно этот шедевр местной бюрократической мысли будет предъявлен широким массам в качестве подарка к столетию Великого октября. Чтобы знали и помнили, за что боролись.

Страна замерла в нетерпеливом ожидании. Что же будет на этот раз? Чем порадует мудрая власть? Еще из той, первой редакции, следовало сделать вывод, что главная проблема нашей державы – тунеядцы. Эта неисчислима рать притормозила наш стремительный рост. Теперь пусть отдуваются. Именно они, если всех привлечь к труду, возможно, одумаются и, в конечном счете, выведут экономику из кризиса. И дадут казне те недостающие миллиарды зеленых, без которых правитель пока еще не может привести народ к давно обещанному процветанию.

Вторая составляющая грандиозного плана проста и понятна каждому. Она корнями уходит в ранние годы советской власти, когда была успешно реализована большевиками. Надо всего лишь взять буржуя и посадить в каталажку. И держать до той поры, пока не расстанется добровольно с капиталом. Не надо сочинять сомнительные сказки, будто это все дела давно минувших дней. Пробовали и в наше время внедрить тот старый метод. Хватали и сажали. Не буржуев, конечно. В наших краях давно их извели. Но есть же всякие там предприниматели, бизнесмены. Те самые, о которых так трогательно заботится здешняя власть, обещая им всяческие блага. А между делом – на нары, под замок. И все по старой схеме.

А вот третья составляющая здешнего прогресса проклюнулась недавно. В качестве особого пути сближения с Европой. Страна с волнением ждет стопроцентной оплаты услуг родного ЖКХ. Чтобы и у нас все было как у них. Кроме пенсий и зарплат. Они при всех благих порывах и прочих фокусах остаются на неизменном африканском уровне. Именно в этом и состоит наша стабильность, которую так ценит власть.

Мгновенный прорыв к стопроцентной оплате бытовухи, по замыслу дроздовских стратегов, должен был окончательно снять все барьеры на пути к западным кредитам. И хотя страна и без того в долгах по уши, но никого это по сути не волнует. Когда еще отдавать, а тут – живые баксы.

Система придумана вроде бы стройная, но денег почему-то нет. Вполне возможно, что будут потом. Когда планы экспроприации обретут желанный масштаб. Но где перехватить сейчас, сию минуту? Выплаты процентов по фантастическим долгам назревают постоянно. Конечно, деньги будут. Но потом. Когда все три составные части самой совершенной экономики сведут воедино и включат энергию. Но где перехватить сейчас, на этом отрезке промозглой осени?

А тут вдруг новость: зовут в Сочи. Правителя персонально. Какая удача! Можно будет снова на прогулочной тропе, в обычном коридоре или на путях неведомых подстеречь Путина и выкляньчить подачку. Кредит, одним словом.

И вот они уже все в сборе. Фоткаются для истории на линии знамен. Правители стран СНГ. Все в точности по западному ритуалу. Этакий Анти-Евросоюз. Бойцы, избравшие свой особый путь. С оглядкой на орду.

Круглый стол. Пространство мозгового штурма. Россыпь телекамер, чтобы не упустить ни единого слова величайших мыслителей эпохи. И речи о главном, о самом наболевшем. Правитель дроздовский достал заготовленные подчиненными листки. Как всегда, громит кого-то: «Все прекрасно знают, как идет работа над соответствующим соглашением. Собираются эксперты, берут старый текст, меняют местами абзацы и направляют документ на рассмотрение. Через два-три месяца ситуация повторяется. И так годами».

И ради этого надо было тащиться в Сочи?.. Однако его усилия не были напрасными. Деньги появились. Фонд стабилизации и развития наконец-то выделил 200 миллионов долларов. Но чему тут радоваться, если общий долг уже достиг 15,7 миллиардов и два надо только в этом году выплатить по процентам. А впереди – глухая осень, дожди и вечные заботы: где взять? Реформы ненавистны. Новые технологии и поиск рынков сбыта – дело долгое и муторное. А потому придется снова и снова включать безумную систему трех составных. И выдумывать новые права на проникновение к личным сбережениям сограждан.

В этом осеннем пейзаже с дозревающим декретом и госдолгом в пятнадцать миллиардов есть только одна непонятная деталь: зачем правителю все это надо? Даже самому упорному оптимисту давно уже ясно, что никакого выхода из тупиковой ситуации нет. А вот для создателя этой самой ситуации есть прекрасная альтернатива, которая могла бы осчастливить всех: персональный домик где-нибудь в шкловской глуши. С видом на пруд. И традиционная щедрость социального государства в придачу – шесть соток, где можно спокойно сажать морковку под зиму. И о бурном прошлом вспоминать разве что под клики журавлей, летящих стройным клином вслед за крылатым чекистом к берегам далекой Танганьики.

Владимир Халип, специально для Charter97.org