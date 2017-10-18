Витебские активисты: Никто, кроме нас, детей не защитит

Витебские активисты: Никто, кроме нас, детей не защитит1
- 18.10.2017, 8:59
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Ученики престижной гимназии в Витебске оказались в «ловушке».
Престижное учебное заведение привлекает витебские семьи. Гимназия № 8 считается одной из лучших в области. Детей туда отдают охотно. Но идя в гимназию или выходя из нее, учащиеся каждый раз рискуют: прилегающая территория – дорога, не обозначенная должным образом, отсутствуют пешеходные переходы, сообщает «Белсат».
Стоянка, которая не соответствует количеству автомобилей, не отремонтированы тротуары, что вынуждает детей выходить на проезжую часть дороги. А по иронии судьбы сами родители, приезжающие за детьми на машинах, создают для них наибольшую опасность.
«Я здесь очень редко езжу, но дети у нас такие, могут перебежать дорогу перед машиной», – говорит местная жительница.
Никто, кроме нас
Сотрудники ГАИ проводили в начале учебного года профилактическую беседу с гимназистами, но без подходящей парковки, переходов и тротуаров риск ДТП остается по прежнему достаточно высок. Поэтому наиболее инициативные родители решили не перекладывать ответственностиь за здоровье детей исключительно на учебное заведение.
«Мы собрали подписи и будем направлять их в ГАИ. Будем направлять их в Горисполком, и будем направлять их в ЖРЭО. Чтобы положить лежачих полицейских, чтобы обозначить пешеходный переход для детей, и вообще указать, что здесь школа», – говорит местная активистка и бабушка гимназистки Ирина Яскевич.
Предотвратить вероятную трагедию, избежать происшествий, несущих угрозу здоровью детей, вполне возможно при сотрудничестве общества с властями. Родители озвучили проблему. Будем ждать и следить, как отреагирует районная администрация.