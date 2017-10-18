Кто из богатых белорусов приумножает капиталы на Кипре? 2 18.10.2017, 9:17

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Топ-5 бизнесменов, которые уже вложили немалые деньги в экономику острова.

Брестские производители дизайнерской женской одежды бренда Lakbi пытаются занять свою нишу на рынке Кипра.

Товары белорусской фирмы недавно появились на прилавках партнерского магазина в Лимассоле.

Магазин в этом курортном городе входит в дистрибуторскую сеть компании Lakbi, которой владеет Руслан Балунов. Он является основателем одного из самых успешных отечественных текстильных бизнесов, имеет несколько десятков торговых объектов в Беларуси, России, Казахстане, Украине, Латвии и Германии.

«Завтра твоей страны» составил топ-5 бизнесменов, которые уже вложили немалые деньги в экономику острова.

Сергей Костевич, ASBIS

Первооткрывателем Кипра для деловых белорусов стал Сергей Костевич. В 1995 году он перенес из Минска в Лимассол штаб-квартиру своей компании ASBIS, которая занимается дистрибуцией компьютерных комплектующих, программного обеспечения и бытовой электроники на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. ASBIS продвигает продукцию нескольких десятков известных брендов, а также гаджеты под собственной маркой Prestigio.

Сергей Костевич и его бизнес серьезно интегрировался в кипрскую экономику. Некоторое время членом совета директоров АSBIS был экс- министр труда и социальной защиты Кипра. В 2014 году президент Кипра Никос Анастасиадис лично наградил белорусского бизнесмена знаком отличия CIPA International Investments Awards, который присуждается иностранным компаниям, внесшим значительный вклад в экономику острова.

Виктор Кислый, Wargaming

Еще большие деньги в островную экономику инвестировал основной владелец игровой империи Wargaming Виктор Кислый. В 2011 году он обосновался в Никосии, и вывел Wargaming на Кипрскую фонду биржу. Правда, в начале 2015 года акции холдинга будут сняты с торгов биржи по причине просрочки публикации финансовых результатов.

В разгар финансового кризиса, охватившего остров в 2012-2013 годах и чуть не стоивший его экономике дефолта, Виктор Кислый скупил подешевевшие активы. В течение 2013 года Wargaming стала владельцем строящегося офисного здания President в Никосии (за 20 млн евро) и контрольного пакета одного из трех крупнейших банков Кипра: Hellenic Bank (за 50 мнл евро).

Вместе с бизнесменом на Кипр переехала его семья.

«С самого первого дня мы поняли, что и ритм жизни, и национальная кухня, а также открытость и добродушие киприотов сделают эту страну особенной для нас. Вообще, славянский и киприотский менталитеты очень похожи. Так что адаптироваться к жизни в новой стране почти не пришлось. Мы просто подстроились под здешний ритм», -- рассказывал в СМИ о новом месте жизни и работы Виктор Кислый.

Иван Михневич, SCSS Fund Management

Вместе с Виктором Кислым на Кипре в это же время оказался сооснователель Wargaming Иван Михневич. Он в 2013 году отошел от оперативного управления бизнесом, а в 2015 году продал долю в Wargaming бывшим партнерам.

Уход из этого бизнеса не привел к переезду на новое место. Еще в 2013 году Иван Михневич зарегистрировал инвестиционную компанию SCSS Fund Management, которая через четыре фонда инвестирует в различные отрасли и страны.

Недавно бизнесмен, который, по информации некоторых СМИ, имеет и киприотское гражданство, стал вице-президентом местной политической партии «Эго о политис» (в переводе с греческого — «Я гражданин»).

Юрий Гурский, Haxus.com

В конце 2016 года в бизнес-реестрах острова появился венчурный инвестиционный фонд Haxus.com, который зарегистрировали инвестор в MAPS.ME и MSQRD Юрий Гурский и его партнер Алексей Губарев. Фонд занимается финансированием перспективных IT-стартапов. В 2017 году одну из таких портфельных компаний фонда Aimatter приобрел Google.

Виктор Прокопеня, Capital.com

Другой известный белорусский венчурный инвестор Виктор Прокопеня (VP Capital) предпочитает жить в Лондоне, но в Лимассоле наряду с Минском и Дугласом (остров Мэн) находится один из офисов его фонда.

Также в Лимассоле размещается финтех-компания Capital.com, которая этим летом привлекла от VP Capital и принадлежащего семье Гуцериевых фонда Larnabel Ventures 25 млн долларов на разработку мобильного приложения для финансовой торговли с помощью искусственного интеллекта.