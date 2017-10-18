В указе Лукашенко о контролерах нашли «подводные камни» 10 18.10.2017, 9:35

6,603

Указ №376 подписан — а проверки в бизнесе останутся. И их будет много.

Указ №376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», подписанный Лукашенко 16 октября, по мнению официальных СМИ «должен развязать руки предпринимателям». Число контролеров со стороны госорганов обещают сократить на треть, число сфер, которые контролируются, — вдвое.

Но станет ли меньше проверок? «Еврорадио» нашло в новом указе целых девять оснований, которые позволят контролерам прийти на ваше предприятие. Итак, внеплановую проверку можно устроить:

— по поручению президента Беларуси;

— при наличии у Комитета госконтроля информации, свидетельствующей о совершении финансовых операций с нарушением требований законодательства (незаконных финансовых операций) на сумму, превышающую 1000 базовых величин;

— в отношении субъектов, включенных в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, а также иных проверяемых субъектов — при наличии сведений о совершении сделок (операций) с субъектами, включенными в реестр;

— по поручению органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу;

— в случае установления инфекционного заболевания, связанного с деятельностью проверяемого субъекта;

— в рамках проведения надзора за банковской деятельностью, а также в рамках проведения контроля за соблюдением некоммерческими микрофинансовыми организациями, действующими в форме потребительского кооператива, законодательства, регулирующего порядок предоставления и привлечения микрозаймов, и в рамках проведения контроля за соблюдением законодательства, регулирующего порядок и условия осуществления деятельности по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельности на внебиржевом рынке Форекс);

— в случае использования (расходования) проверяемым субъектом бюджетных средств, средств государственных целевых бюджетных и внебюдженых фондов, государственного имущества, мер государственной поддержки;

— для подтверждения обоснованности доводов, изложенных в возражениях по акту (справке) проверки либо в жалобе на решение контролирующего органа или должностного лица, требовании (предписании) об устранении нарушений, изучения дополнительных вопросов по делам, поступившим в органы уголовного преследования, суды, кроме ранее согласованных проверяющим (руководителем проверки) и должностными лицами органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу, судами по находящимся в их производстве делам, либо по причине несоблюдения проверяющим (руководителем проверки) установленного порядка проведения проверок (дополнительная проверка).