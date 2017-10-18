Что известно о задержанных по делу Александра Коржича двух офицерах из Печей 18 18.10.2017, 9:02

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ПАВЕЛ СУКОВЕНКО

Кем были командир роты, где служил погибший солдат, и его заместитель.

По делу о смерти солдата-срочника Александра Коржича в учебном центре в Печах задержаны двое офицеров. Об этом 17 октября сообщил Следственный комитет.

По данным следствия, командир роты, старший лейтенант, 1994 года рождения, и его заместитель, капитан, 1989 года рождения, достоверно зная, что прапорщик из роты, в которой служил Александр Коржич, пользуется его банковской карточкой, умышленно бездействовали с целью создания видимости благополучия в подразделении перед вышестоящим командованием. Офицеры не желали принимать меры по поддержанию внутреннего порядка с целью минимизации своей служебной нагрузки.

На фото слева — один из заждержанных офицеров, старший лейтенант Павел Суковенко.

Кроме того, с 26 сентября Александр Коржич в соответствии с приказом командира войсковой части числился прибывшим из медицинской роты. Но с этого дня до момента, когда труп солдата нашли повешенным в подвале медсанчасти, о его местонахождении ничего не было известно. А 23-летний командир роты, по информации СК, вообще не интересовался местом нахождения рядового.

"При этом, в соответствии со ст. 131 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, командир роты был обязан, в том числе, вести учет личного состава роты и поддерживать воинскую дисциплину. В соответствии же со ст. 133 Устава, заместитель командира роты по идеологической работе был обязан принимать эффективные меры по предупреждению правонарушений, а также отвечал за морально-психологическое состояние личного состава", — отмечается в сообщении Следственного комитета.

Данные факты стали основанием для возбуждения главным следственным управлением Следственного комитета уголовных дел в отношении офицеров по ч. 3 ст. 455 (Бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Беларуси, которые присоединены к основному делу о происшествии в Печах.

К подозревамым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Есть стремление достойно пройти одну за другой служебные ступеньки"

"Еврорадио" удалось выяснить, кто был командиром роты, в которой служил и погиб Александр Коржич. Его зовут Павел Суковенко, он родился 18 марта 1994 года.

"Пробую свои силы в таком ответственном деле, как обучение и воспитание будущих наводчиков орудия танка. Вроде все получается. Во всяком случае, нареканий со стороны командиров и начальников не было, — рассказывал Павел (тогда ещё лейтенант) практически день в день два года назад корреспонденту "Белорусской военной газеты". — Что касается дальнейшей перспективы, есть стремление достойно пройти одну за другой служебные ступеньки для того, чтобы потом поступить на командно-штабной факультет академии и дорасти до больших звезд на погонах. Почему бы и нет!.."

Павел Суковенко на одном фото с ещё одним подозреваемым по делу Саши Коржича — прапорщиком Артуром Вирбалом.

Павел Суковенко на одном фото с ещё одни подозреваемым по делу Саши Коржича — прапорщиком Артуром Вирбалом.

Погоны старшего лейтенанта Павел Суковенко получил совсем недавно — 27 июня 2017 года. В это время Александр Коржич уже служил в части №43064, в которой Суковенко командовал 3-й ротой.

16 октября старший лейтенант удалил свою страничку "ВКонтакте". Последнее, что он сделал на ней — перепостил со страницы жены своё фото с подписью "Я любою тебя!".