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На улицы Барселоны вышли сотни тысяч протестующих

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  • 18.10.2017, 10:20
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Фото: AP

Демонстранты несли в руках свечи.

Порядка 200 тысяч человек вышли на улицы Барселоны вечером во вторник, 17 октября, чтобы выразить протест против ареста руководителей основных каталонских общественных организаций, борющихся за независимость региона - Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Всеобщая культура", передает dw.com.

Демонстранты, многие из которых несли в руках свечи, скандировали "Вы не одиноки". Жорди Санчеса и Жорди Куишара арестовали 16 октября без права выхода на свободу под залог. Они обвиняются в "подстрекательстве к неповиновению властям" членов своих организаций. Это первые аресты, связанные с проведением незаконного референдума о каталонской независимости.

Следствие полагает, что подозреваемые несут ответственность за события в Барселоне, произошедшие 20 и 21 сентября. Именно они, по версии следствия, руководили тогда участниками протеста, которые блокировали в течение суток правительственные здания в каталонской столице, где представители Гражданской гвардии (жандармерии) производили выемку документов, относящихся к намеченному на 1 октября референдуму о независимости Каталонии.

Манифестанты не позволяли сотрудникам выйти из офисных зданий с изъятой документацией и привели в полную негодность несколько автомобилей жандармов. Плебисцит был запрещен решением Конституционного суда Испании.


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