Усадьбу Радзивиллов в Полонечке выставили на аукцион с 80% скидкой 3 18.10.2017, 10:53

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Историко-культурную ценность в Барановичском районе продают примерно за $10 тысяч.

Аукцион состоится 1 декабря, в 11 часов, в Брестском облисполкоме, заявки на участие принимают до 30 ноября, сообщает intex-press.by.

Усадьба Радзивиллов в деревне Полонечка Барановичского района построена в 1836 году и носит статус недвижимой историко-культурной ценности. На аукцион выставлено двухэтажное здание площадью более 1,6 тысячи квадратных метров со столовой, тремя пристройками и котельной.

Начальная цена лота – 19,2 тысячи рублей, или почти 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Покупатель должен будет в течение 45 дней с даты подписания акта приемки-передачи заключить договор на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию (реставрацию) объекта, реконструировать или реставрировать здание, подписать в Министерстве культуры охранное обязательство на историко-культурную ценность, использовать объект в течение трех лет с момента ввода в эксплуатацию.

В 2016 году усадьбу уже выставляли на аукцион, и продавец – отдел образования, спорта и туризма Барановичского райисполкома – запросил тогда за объект почти 77 тысяч рублей.

В 2014 году это здание было продано ООО «Спецактивстрой-инвест». Фирма не могла выплатить окончательную стоимость дворцового комплекса и найти инвестора на реставрацию, и власти изъяли у нее усадьбу, чтобы вновь выставить на торги.