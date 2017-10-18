В Минобороны рассказали, сколько человек уволили по делу Александра Коржича 6 18.10.2017, 10:59

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Александр Коржич

Благодаря реакции СМИ и общества дело не удалось «спустить на тормозах».

За непринятие мер по предотвращению гибели рядового Александра Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, еще двое отстранены от работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Как сообщалось ранее, ряд должностных лиц 72 ОУЦ уволен из рядов Вооруженных Сил за непринятие мер по предотвращению гибели военнослужащего. В том числе начальник 3-й школы подготовки специалистов [подполковник Александр Чернов], начальник штаба — первый заместитель начальника школы, командир учебной роты, старшина медицинской и старшина учебной роты», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, двое отстранены от работы. Это начальник штаба — первый заместитель начальника 72 ОУЦ (полковник Вячеслав Щербин), а также начальник медицинской службы центра.

«Продолжается проверка в 72 ОУЦ. Одновременно военным ведомством осуществляется комплекс мер, направленных на недопущение происшествий», — добавили в министерстве.