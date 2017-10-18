закрыть
18 октября 2017, среда, 12:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минобороны рассказали, сколько человек уволили по делу Александра Коржича

6
  • 18.10.2017, 10:59
  • 4,011
Александр Коржич

Благодаря реакции СМИ и общества дело не удалось «спустить на тормозах».

За непринятие мер по предотвращению гибели рядового Александра Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, еще двое отстранены от работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Как сообщалось ранее, ряд должностных лиц 72 ОУЦ уволен из рядов Вооруженных Сил за непринятие мер по предотвращению гибели военнослужащего. В том числе начальник 3-й школы подготовки специалистов [подполковник Александр Чернов], начальник штаба — первый заместитель начальника школы, командир учебной роты, старшина медицинской и старшина учебной роты», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, двое отстранены от работы. Это начальник штаба — первый заместитель начальника 72 ОУЦ (полковник Вячеслав Щербин), а также начальник медицинской службы центра.

«Продолжается проверка в 72 ОУЦ. Одновременно военным ведомством осуществляется комплекс мер, направленных на недопущение происшествий», — добавили в министерстве.


Мнение

Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина
Свои права нужно защищать!
Свои права нужно защищать! Владимир Некляев
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя Севярын Квяткоўскі
Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ