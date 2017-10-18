Восьмилетний школьник обратился к Лукашенко: Мы что, не люди? 5 18.10.2017, 11:34

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Ваня из Могилева завел свой ютуб-канал для обсуждения там школьных проблем.

Ваня говорит, что он и его одноклассники недовольны тем, что все изменения в системе образовании происходят без их непосредственного участия, а они бы хотели обсуждать и наиболее подходящее время начала занятий, и школьную форму, и пятибалльную систему. В подтверждение, он даже демонстрирует опрос, который провел самостоятельно, пишет nn.by.

Школьник обращает внимание на то, что Лукашенко редко пользуется интернетом, поэтому попросил Колю и Эйсмонт показывать ему этот и последующие ролики.