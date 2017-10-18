Сенатор Маккейн заблокировал кандидатуры чиновников Пентагона 18.10.2017, 11:28

Джон Маккейн

Сенатор ждет от Дональда Трампа детальной стратегии по Афганистану.

Председатель Комитета по вооруженным силам Сената США Джон Маккейн 17 октября заявил, что его профильный комитет не утвердит кандидатуры чиновников Пентагона, предложенные президентом Дональдом Трампом, до тех пор, пока Пентагон не предоставит больше информации о своей новой стратегии войны в Афганистане, сообщает svoboda.org.

Выступая перед журналистами на Капитолийском холме, Маккейн сказал, что его комитету нужны детали стратегии, чтобы он мог обеспечить вооруженные силы США в Афганистане соответствующей подготовкой и оборудованием. Маккейн выразил сожаление по поводу того, что, по его словам, существует недостаток общения со стороны министра обороны Джима Мэттиса с Конгрессом и обвинил администрацию в том, что она рассматривает законодателей как меньшую ветвь власти, несмотря на её контроль над расходами в соответствии с Конституцией США.

"У меня были лучшие рабочие отношения [с министром обороны президента Барака Обамы Эшем Картером], чем со старым другом, которого я знаю 20 лет", - сказал Маккейн о Мэттисе. Маккейн сказал, хотя он и Картер часто не соглашались, "между ними было много обменов информацией". Он противопоставил это отсутствию информации из Пентагона при Трампе.

"Я думаю, что у них была такая идея, когда Трамп выиграл, что мы однопалатное правительство ... и что им не нужно отвечать на то, что говорится в Конституции", - сказал Маккейн. "Мы не будем сидеть и ждать, не имея полного понимания того, что происходит", - сказал сенатор.

Трамп изложил свой план по Афганистану в августе, заявив, что американские войска будут "сражаться за победу", добавив к присутствующему в Афганистане контингенту ещё около 3500 военнослужащих США.