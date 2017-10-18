Змитер Войтюшкевич: В «Палац» меня взяли петь Утесова 18.10.2017, 11:50

В ноябре состоится юбилейный концерт известного белорусского музыканта «25 лет на сцене».

2 ноября в КЗ «Минск» состоится юбилейный концерт Змитера Войтюшкевича «25 лет на сцене» с участием группы WZ-Orkiestra и приглашенных гостей. Накануне выступления Войтюшкевич рассказал nn.by, как из подземного перехода попал в группу «Палац».

Музыкант родился в поселке Березовка Лидского района, известного своим стеклозаводом «Неман». С детства пел, в школьные годы стал заниматься на кларнете. В 1990 году окончил Лидское музыкальное училище и поступил в Университет культуры.

— Первые два года в Минске я просто учился и часами занимался на кларнете — мне это очень нравилось, — рассказывает Войтюшкевич. — Все изменил 1992 год. Я играл на кларнете в переходе на площади Победы, когда незнакомая девушка пригласила меня на сборный концерт лучших белорусских рок-групп того времени «Мроя», «Новае неба» и «Уліс» во Дворце культуры железнодорожников. Там я понял две вещи. Первое — я влюбился в белорусскую песню. Второе — надо шевелиться, если хочу попасть на сцену.

Музыкант подал заявку на первый Конкурс национальной песни и поэзии, который проводило Белорусское телевидение. Там Войтюшкевич исполнил песню «Спатканне» на стихи Александра Легчилова из репертуара ансамбля «Сябры» — это было первое появление Войтюшкевича на телеэкранах. Но авторитетное жюри во второй тур молодого певца не пропустило, посчитало «сырым».

— Осенью 1992 года однокурсник рассказал мне о прослушивании в группу «Палац», которая тогда называлась «Дворец кукурузных палочек». Они готовили две программы: белорусских народных песен и джазово-эстрадную на тему советских песен. В первой прекрасно пел Олег Хоменко, а меня взяли на вторую, петь Утесова, — объясняет Змитер Войтюшкевич. — Но неожиданно выстрелила именно первая, поэтому группу переименовали в «Палац» и наш джаз никто не услышал. Я остался на бэк-вокале и духовых. Мой коронный номер был, когда я выходил читать рэп на английском в песне «Русалкі». Сейчас смотрится смешно, а тогда это было невероятно круто!

С тех пор изменилось многое: Войтюшкевич ушел из группы «Палац», прошел через Kriwi, записал много сольных альбомов. Но главное осталось неизменным — любовь Войтюшкевича к белорусской песне.

Дмитрий Войтюшкевич «25 лет на сцене»

2 ноября, КЗ «Минск», 19:00.

Билеты: от 20 до 28 рублей.

Продажа: кассы и сайт Kvitki.by, касса КЗ «Минск».

Инфолиния: (033) 661 14 32.