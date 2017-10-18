В Лиде исчез памятник Ленину 2 18.10.2017, 11:43

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Ильич находился рядом с воинской частью.

С Красноармейской улицы в Лиды исчез памятник российскому большевику Владимиру Ленину. Об исчезновении Ленина написал в «Фейсбуке» представитель Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец.

Информацию svaboda.org подтвердил лидчанин, который проходил рядом и увидел, что постамент, где стоял памятник, пустой.

Как узнали журналисты, памятник Ленину исчез приблизительно месяц назад. Он находился рядом с воинской частью, в незаметном месте. Поэтому его исчезновение заметили не сразу.

Пока неизвестно, где находится памятник Ленину. По прежним снимкам видно, что он был в плохом состоянии. Лидчане не исключают, что его могли направить на реставрацию по случаю 100-летия большевистского переворота.

В Лиде Владимиру Ленину не везет не впервые. В октябре 2016 года памятник Ленину в центре города облили красной краской. В этом году в марте местный житель Николай Мекшило пытался нанести на памятник надпись «Сатана». За это его осудили на год «домашней химии».