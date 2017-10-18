Турист в Минске: Не мог выселиться из пятизвездочного отеля, пока уборщица не пересчитала все бутылки в мини-баре 37 18.10.2017, 12:25

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ФОТО: RMP-SPB.RU

В Европе себе такого не позволяют.

Минские гостиницы постепенно подтягиваются к мировому уровню, жалоб и нареканий от туристов становится все меньше, а похвала в адрес персонала и обустройства номеров звучит почти в каждом отзыве. Причем касается это не только дорогих и «многозвездочных» отелей, но и вполне себе бюджетных вариантов проживания, пишет onliner.by.

Впрочем, обидные осечки случаются, и слово «совок» нет-нет да вырвется из уст раздосадованных путешественников. Традиционно сложилось так, что наибольшие требования предъявляются к «пятеркам» — уж там, где ты заплатил $100 и выше за ночь, тебя должны обхаживать по полной.

О неловком случае, произошедшем в конце сентября, рассказал booking.com турист из России. Помимо того, что Алексея не впечатлил интерьер пафосной на вид пятизвездочной гостиницы («дешевые пластиковые люстры в ресторане и холле портят все впечатление»), при выселении произошел казус: «При выезде необходимо ждать, пока проверят мини-бар, хотя я все, что брал, отметил. То есть ты стоишь и ждешь, пока уборщица все проверит. В европейских отелях такого себе не позволяют. Понимаю, что некоторые постояльцы пытаются обмануть, но надо как-то продумать этот момент, чтобы не заставлять гостя ждать».

И действительно, большинство из нас привыкли просто отдавать ключ на ресепшен и вежливо прощаться при выезде. Никаких тебе прилюдных пересчетов полотенец и сверки мини-бара. Многие туристы такое (привычное для некоторых белорусских отелей) поведение могут посчитать оскорблением: мало приятного, когда тебя подозревают в воровстве. А уж если ты жил в люксовом отеле...

Администрация гостиницы на комментарий гостя ответила следующим образом: «Проверка мини-бара — это стандартная процедура, которая выполняется при выселении гостя. Мы приносим свои извинения за доставленное неудобство». А как считаете вы: пересчет бутылок в мини-баре при постояльце — норма или все-таки некорректная форма работы и непродуманность администрации?