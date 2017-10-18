«Нужно менять власть вплоть до председателей колхозов!» 6 18.10.2017, 12:38

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Фото: «Радыё Свабода»

Как пинчане продемонстрировали высокий боевой дух белорусов.

Весной этого года Марши рассерженных белорусов прошли по всей стране.

11 марта на улицы родного города вышли больше тысячи жителей Пинска. Акция получилась массовой и яркой и продемонстрировала высокий боевой дух белорусов.

«Во-первых, большое спасибо пинчанам за то, что вышли в этот день на Площадь.

Во-вторых, на вопрос «Что нужно менять?» отвечу: нужно менять всю власть вплоть до председателей колхозов. Полная люстрация – и предстать им всем перед судом. А потом будем строить новую страну.

Для начала надо отменить все декреты, все эти ненужные налоги (на дороги и другие) и дать работу людям. И не просто работу – а работу с достойной зарплатой.

200 рублей – это просто смешно. При ценах в нашей стране даже 500 долларов зарплаты недостаточно. Я за рубежом прожил 5 лет: даже в Москве многие продукты питания гораздо дешевле, чем в Беларуси.

Диктатура 23 года пыталась сделать из нас «чарко-шкварочников». А белорусы – это очень трудолюбивый и добрый народ, мы прекрасно умеем работать. «Чарка и шкварка» - это не наше. А власть так сделала, что в любой магазин заходишь - и водка в три яруса стоит. Это геноцид. Нас 9,6 миллионов человек, а должно было быть 12 миллионов. А этот (Лукашенко – ред.) только на своем «Боинге», на золотом унитазе летает… Я скажу так: этот человек некомпетентен. Жыве Беларусь!», - заявил на Марше 11 марта молодой пинчанин.