Американский астронавт рассказал о разгерметизации «Союза» при посадке 7 18.10.2017, 12:54

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Фото: 3dnews.ru

Российские космические аппараты оказались крайне ненадежными.

В апреле этого года на космическом корабле «Союз», который возвращал на Землю трех членов экипажа, произошла разгерметизация на финальном этапе спуска. Об этом издание Space News сообщило со ссылкой на астронавта Томаса Стаффорда (перевод – newsader.com). По его словам, инцидент поставил под вопрос надежность российского аппарата.

«Скоба парашюта задела сварной шов, в результате чего возникла разгерметизация, и часть воздуха вышла из капсулы», — заявил он на заседании Консультативного совета аэрокосмического агентства США NASA.

Аварийная ситуация возникла на высоте 8 км. При снижении корабля до 5 км клапан открылся, и давление нормализовалось.

По словам Стаффорда, конкретно этот случай не представлял опасности для жизни экипажа, однако заставил сомневаться в том, насколько российский корабль пригоден для дальнейшего использования: если в следующий раз разгерметизация произойдет на более удаленном от Земли расстоянии, это может кончиться трагедией для космонавтов.

В то же время Стаффорд подчеркнул, что проблем при посадке удалось избежать благодаря профессионализму экипажа, который заметил отклонения на датчиках давления.

«Проделана работа по изучению аномалии, и были предприняты шаги, гарантирующие, что этого не повторится в будущем», — сказал он, добавив, что ранее подобных проблем не было зафиксировано.

Пресс-секретарь НАСА Гари Джордан подтвердил 17 октября, что инцидент при посадке аппарата «Союз-MS-02» действительно имел место. В связи с этим он направил дополнительные вопросы Роскосмосу, который до настоящего времени так и не обнародовал сведения об этом происшествии.

Space News поясняет, что этот инцидент стал одним из многих, которые произошли в последние несколько лет с российскими космическими кораблями, обслуживающими МКС. В декабре прошлого года грузовой корабль «Прогресс» был потерян после того, как когда верхняя ступень ракеты «Союз» потерпела неудачу. Еще один «Прогресс» застрял на низкой околоземной орбите после запуска в апреле 2015 года. Он вернулся на Землю через несколько дней, так и не сумев состыковаться с МКС.

Около недели назад, 12 октября, старт еще одного космического корабля «Прогресс» на ракете «Союз» был отменен в последнюю минуту. Само по себе это событие — редкость для миссий «Союз» на МКС. Позже в NASA сообщили, что проблема была связана с электрическим соединением на одной из опорных башен стартовой площадки: она так и не смогла отсоединиться ракеты, в результате чего та не смогла взлететь. Впрочем, через два дня после этого «Союз» все же запустил «Прогресс», и грузовой корабль с провиантом для экипажа МКС состыковался со станцией 16 октября.

Замена «Союзам» от SpaceX

Следует отметить, что на замену кораблям «Союз» приходят аппараты Dragon, которые производятся частной американской космической компанией SpaceX по заказу NASA в рамках программы Commercial Orbital Transportation Services (CRS). Предполагается, что Dragon избавит США от зависимости от российских носителей. На текущий момент Dragon является единственным в мире аппаратом, способным возвращаться из космоса на Землю. Пилотируемые полеты запланированы уже на 2018 год. Предполагается, что для корабля Dragon будет создана уникальная система аварийного спасения (САС), размещающаяся не на мачте над космическим кораблем, а в самом корабле. По заявлению главы и генерального конструктора SpaceX Илона Маска, двигатели САС, будут использованы при посадке космического корабля на сушу.

Dragon уже успел зарекомендовать себя как полноценная замена «Союзам»: в июне ранее побывавший в космосе аппарат SpaceX повторно доставил на МКС почти три тонны груза. Из 14 миссий Dragon 13 оказались успешными. Последний новый корабль Dragon первого поколения совершил полет в космос 14 августа, когда в негерметичном отсеке на станцию доставлен инструмент для изучения космических лучей. В дальнейших миссиях SpaceX планирует использовать летавшие ранее возвращаемые капсулы.

Заключенный между компанией SpaceX и NASA контракт CRS оценочной стоимостью в 1,6 миллиарда долларов предполагал 12 полетов к МКС, начиная с рейса SpaceX CRS-1. Первый коммерческий старт корабля к МКС был произведен 8 октября 2012 года.

На 2017 год, и начиная с 2012 года, Dragon остается единственным в мире действующим грузовым космическим кораблем, способным возвращаться на Землю.

Илон Маск отбирает у Роскосмоса рынок

Ранее стало известно, что компания SpaceX — один из главных конкурентов Роскосмоса на рынке космических запусков — обошла Россию по количеству отправленных в космос ракет и стала мировым лидером в этой области: в 2017 году она осуществила 12 запусков, тогда как Роскосмос — 11.

Согласно открытым данным, SpaceX стремительно отвоевывает у России ее долю на рынке космических запусков: если два года назад на SpaceX приходилось примерно 15 процентов коммерческих пусков на мировом рынке, то в 2016-м — 30 процентов. В этом году, по всей видимости, эта доля составит 45 процентов, у ЕС останется около 40 процентов, а у России — всего 15. Планы на следующий год еще более амбициозны: 60 процентов мирового рынка коммерческих пусков перейдут к SpaceX, у ЕС останется 30 процентов, у России — менее 10. Такие данные привел старший вице-президент SpaceX Тим Хьюз на слушаниях в подкомитете сената США.