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Стало известно, как белорусы будут отдыхать в ноябре

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  • 18.10.2017, 12:55
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Нас ждут большие выходные.

Как известно, 7 ноября — выходной день и выпадает он на вторник.

Но еще год назад, 9 ноября 2016 года, совмин принял решение о переносе рабочего дня с 6 ноября 2017 года (понедельник) на субботу, 4 ноября, пишет nn.by.

Таким образом выходными будут три дня: 5—7 ноября (воскресение—вторник).

Школьникам в этой ситуации повезло больше, каникулы продлятся по 7 ноября (включительно) и они будут рекордными по продолжительности. Дети пойдут в школу только в среду 8 ноября.

Напомним также: 25 декабря (католическое и протестантское Рождество) в этом году приходится на понедельник, поэтому в декабре нас ждут три выходных подряд: с субботы по понедельник (23—25 декабря).

Интрига остается относительно первых дней нового 2018 года.

1 января — понедельник, и, возможно, совмин добавит белорусам выходной 2 января. А возможно, и нет.


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