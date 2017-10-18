Леонид Судаленко – официальным профсоюзам: Где вы были, когда мы боролись с Декретом № 3? 7 18.10.2017, 12:57

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Официальные профсоюзы действуют напоказ.

Правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко прокомментировал инициативу ФПБ сделать порядок привлечения к материальной ответственности не таким строгим, пишет сайт praca-by.info.

Михаил Орда, председатель крупнейшего профсоюзного движения страны, Федерации профсоюзов Беларуси (более 4 миллионов членов), заявил, что нужно пересмотреть порядок привлечения работников к материальной ответственности. Сейчас размер выплат за «недостачу» или ущерб может быть сколь угодно огромным у того, кто работает по контракту – и ограничен несколькими среднемесячными окладами у того, кого защищает коллективный договор. Михаил Одра заявил, что это несправедливо.

Свое заявление лидер крупнейшей профсоюзной структуры озвучил на на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Его полностью поддержал Комитет госконтроля. ФПБ теперь намерена обратиться в Верховный суд для устранения этой несправедливости на законодательном уровне.

Правовой инспектор профсоюза РЭП в Гомеле, юрист Леонид Судаленко часто сталкивается с материальной ответственностью: к нему обращаются члены профсоюза РЭП, обвиненные нанимателем в недостачах:

– Я приветствую этот шаг. Но это – даже не полумера. Это маленький шажок. Михаил Орда возглавляет самую крупную профсоюзную структуру страны, и ему нужно идти на десять шагов вперед, бежать впереди паровоза – а он занимается залатыванием дыр. Сквозит из окна, и он рассказывает, как заменить стекло – при том, что горит весь дом.

Леонид Судаленко полагает, что такие заявления ФПБ – действия напоказ:

– ФПБ только делает вид, что якобы заботится о правах работников. Я, как и наш профсоюз РЭП, приветствую любое изменение, ведущее к улучшению условий труда. Но изменение условий привлечения к материальной ответственности – настолько маленький шаг... Где была ФПБ, когда наш профсоюз в начале года боролся с «налогом на безработицу»? Вот где нужно было свою прыть показывать!

Praca-by.info напоминает, что в феврале этого года независимый профсоюз РЭП предлагал ФПБ вместе бороться с «тунеядским декретом». Лидер гомельского РЭПа Виктор Козлов обратился к председателю Гомельского областного объединения профсоюзов ФПБ Алексею Неверову и предложил включиться в общенациональную кампанию по отмене Декрета № 3 – но согласия не получил.