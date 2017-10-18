По Минску ездит BMW со странным «пропуском» от Мингорисполкома 12 18.10.2017, 13:10

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Черный автомобиль выделялся из трафика агрессивной манерой вождения.

Читатель onliner.by Виталий, уверенный в своей позиции «дурдома на дороге быть не должно», впервые увидел BMW 5-Series на пр. Жукова. «Черный автомобиль выделялся из трафика агрессивной манерой вождения, резкими ускорениями, хаотичными перестроениями, — говорит очевидец. — Я посчитал, что такому поведению не место на улицах, и собирался записать номер госрегистрации, но его не оказалось». Позже Виталий встретил эту машину у парковки и понял, в чем фокус.

«Во время движения по пр. Жукова BMW меня не подрезал, между нами не было конфликта, — объясняет мужчина. — Просто мое личное четкое убеждение: хулиганства на дорогах быть не должно. То есть мои дальнейшие действия не стоит объяснять личной неприязнью, а только гражданской позицией. Я заметил поведение водителя BMW, но задние номера были скрыты — очевидно, не просто так. Когда он повернул налево, в сторону частного сектора, я проследовал за ним, чтобы прочитать номера спереди».

«Через несколько дней этот автомобиль встретился мне у ТЦ „Беларусь“, — продолжает он. — Я подошел, чтобы ближе разглядеть конструкцию, созданную для сокрытия номеров. Оказывается, это специальные рамки: номера утоплены чуть глубже бампера, а на поверхности — оргстекло. Причем если спереди номера были установлены, то сзади вовсе отсутствовали».

Также под лобовым стеклом был оставлен заламинированный листок с гербом и надписью, выполненной на смешанном русско-белорусском языке: «Мингорисполком. Пропуск усюды».

Виталий сообщил журналистам, что обратился в ГАИ Минска с письмом, в котором требует привлечь водителя к ответственности за допущенные нарушения, если они будут установлены.

В столичной ГАИ прокомментировали в первую очередь факт использования «пропуска»: «Подобные документы в абсолютном большинстве случаев не являются подлинными. По той простой причине, что они практически не используются. Исключения составляют дни массовых мероприятий, во время которых перекрывают улицы, ограничивают парковку (например, День Республики), — в таких случаях для обеспечения безопасности сотрудникам выдают пропуска определенного образца с печатями и подписями должностных лиц. Каких именно — доводится только в день мероприятия. Можно сказать, эти пропуска являются однодневными».

Касательно номеров и рамки инспекторы заметили, что их легальность можно определить экспериментальным путем: «Главное, чтобы они „читались“ на расстоянии 40 метров. Это устанавливается на месте, с привлечением понятых».