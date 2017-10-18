Обещают исцеление: Как белорусам продают биодобавки под видом лекарств 11 18.10.2017, 13:29

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Доверчивые люди верят обещаниям и готовы платить большие деньги за надежду стать здоровым.

Корреспонденты «Кур'ера» побывали на презентации БАДов, продавцы которых обещают избавить от недугов за считанные дни. Оказывается, немало случчан верят обещаниям и готовы платить большие деньги за надежду стать здоровым.

На протяжении нескольких месяцев белорусам в почтовые ящики забрасывают газеты «Вестник здоровья» или «Сила природы». На их страницах расхваливаются чудодейственные препараты. Они якобы лечат болезни, с которыми люди борются долгие годы: сахарный диабет, простатит, гепатит, цирроз, псориаз и другие. Оказывается, сироп восстанавливает организм после инфарктов и инсультов, а мазь способна избавить от варикоза и тромбоза. Обещания исцеления подкрепляются рассказами якобы выздоровевших покупателей. В листовках контактных данных продавца нет, указано, что купить уникальные препараты можно только на презентации.

В четверг, 5 октября, на такое мероприятие корреспонденты «Кур'ера» и попали. Проходило оно в одном из слуцких кафе.

Вылечат гастрит и отрегулируют менструацию

Начало презентации назначено на 15 часов. В зале собралось около сотни случчан — в основном женщины почтенного возраста. В ожидании продавцов дамы общаются между собой, жалуются на недуги: у кого-то диабет, у кого-то ноги отекают. Несколько мужчин лет 50 в разговорах не участвуют, держатся в сторонке. За пять минут до начала в зал заходит мускулистый симпатичный парень. Он вносит коробки с препаратами. Толпа оживляется. Несколько женщин подходят к коробкам и оценивают содержимое взглядом.

Ровно в 15 часов появляется продавец чудо-препаратов и громко объявляет: «Становитесь в очередь!» Народ покорно выстраивается у стола с коробками. Щелкают кошельки, шелестят купюры.

— Рассказывать про лекарства будут? — интересуюсь у продавца.

— Консультант заболел, — отвечает молодой человек.

Объясняю ему, что гастрит замучил, еще ноги стали отекать, по ночам случаются судороги. Парень достает из коробки листовки и протягивает мне: «Читайте, здесь все изложено».

Отойдя в сторонку, читаю. Узнаю, что бальзам с желчью медведя, бобровой струей и лопухом может наладить работу всех органов. Масло с еловой лапкой обещает избавить от ряда недомоганий: гастрита, язвы желудка, панкреатита, стенокардии, радикулита, гриппа, ОРВИ, гепатита, варикоза, цистита, невралгии. Помимо прочего, такое масло восстановит потенцию мужчинам и менструальный цикл женщинам. Баночка с чудо-средством стоит 22 рубля. Для исцеления нужно минимум четыре упаковки.

Проблема № 1 — потенция

Обращаю внимание, что людей в очереди интересует сироп «Мужская сила». Он предназначен для лечения простатита. Каждый третий покупает этот препарат. Стоит он 25 рублей за упаковку. Мужчины берут по две-четыре баночки и быстро прячут в пакеты. Видно, стесняются. Популярны препараты для диабетиков и мази от болезней вен на ногах. Подмечаю: практически каждый присутствующий покупает чудо-средства на 50−60 рублей. За 40 минут их побывало у стола около сотни. Получается, что предприниматели за неполный час взяли наличными около 5000 рублей, или более $ 2500 в эквиваленте. Неплохой заработок для бизнесменов.

— Помогает? — спрашиваю у женщин. Одна из них купила «Мужскую силу», другая — сироп с кальцием.

— Не знаем, только второй раз покупаем. В аптеке таблетки тоже дорогие, что поделать, — отвечают собеседницы.

— А к врачу обращались за советом?

Что говорит закон о продаже БАДов в Беларуси

Регулируют продажу БАДов в Беларуси «Положения о порядке производства и оборота биологически активных добавок к пище», утвержденные Советом Министров.

Нельзя называть БАДы лекарствами

На упаковке, этикетках, в инструкциях или рекомендациях по применению БАДов нельзя указывать на медицинские показания, утверждать, что биологически активные добавки имеют лечебные свойства и (или) являются лекарственным средством.

Обязательная гигиеническая регистрация

Продажа биологически активных добавок к пище возможна, только если они прошли государственную гигиеническую регистрацию на территории Беларуси.

Где и какие БАДы можно продавать

БАДы, которые применяются для поддержания организма (содержат в своем составе биологически активные вещества, витамины, микроэлементы, минеральные вещества, аминокислоты, живые микроорганизмы), можно продавать только через аптеки.

БАДы, которые применяются для обогащения пищи человека (содержат в своем составе дополнительные источники белков, жиров, углеводов, пищевых волокон), — в специально отведенных местах в магазинах.

Какие БАДы нельзя продавать в Беларуси

В список БАДов, запрещенных к продаже в Беларуси, входит большой перечень препаратов. Например, это БАДы, в составе которых органы и ткани животных и продукты их переработки; лекарственное растительное сырье в терапевтических дозах; витамин A, микроэлементы (селен, калий, медь, йод, железо), превышающие суточную потребность; жизнеспособные дрожжевые и дрожжеподобные грибы, актиномицеты, стрептомицеты.

Ограничений много. Поэтому у продавцов добавок надо обязательно требовать сертификат гигиенической регистрации в Беларуси.

Мнение экспертов

БАДы — это не лекарство, а профилактика

Светлана Чирская, врач-терапевт Слуцкой ЦРБ:

«Есть такой термин «рандомизированное испытание». Это научный эксперимент, когда участники делятся на две группы и не знают, в какой состоят. В одной группе люди принимают настоящее лекарство, в другой — «лечатся» плацебо. Если эффект доказан, то препарат официально считается лекарственным средством. Если нет — его могут отнести к биологически активным добавкам.

У препаратов, которые продают через интернет или на презентациях, нет лечебных свойств. Биологически активная добавка к пище — это не лекарство, а профилактическое средство. Если заболевание уже настигло, то БАДы могут лишь способствовать проводимому лечению, но ни в коем случае не заменять его.

Вылечить сахарный диабет, избавиться от простатита или варикозного расширения вен с помощью трав невозможно. Если есть проблемы со здоровьем, нужно идти к врачу, а не на презентацию".

Свойства под вопросом

Игорь Губанов, председатель Слуцкого общества защиты прав потребителей:

«Закон „О защите прав потребителей“ предусматривает гражданско-правовую ответственность продавца за распространение ненадлежащей информации о товаре, который он реализует. В деятельности распространителей БАДов в Слуцке я вижу как раз это нарушение — добавкам приписываются несуществующие лечебные свойства. Мне кажется, деятельностью этих бизнесменов должны заняться Минздрав и Минторг».