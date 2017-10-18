Андрей Комлик-Яматин: Держимся, помогают родные и друзья 18.10.2017, 13:40

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Андрей Комлик-Яматин

Как живет после освобождения один из фигурантов «дела патриотов» и сын Игоря Комлика.

Belaruspartisan.org узнал, как складывается судьба фигуранта «дела патриотов» «на свободе» Андрея Комлика-Яматина.

Ситуация у Андрея Комлика-Яматина сложная: самого Андрея отпустили под подписку о невыезде, зато отца Игоря Комлика более месяца держали в СИЗО. Игорь Комлик является главным бухгалтером Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и фигурантом уголовного дела «о неуплате налогов».

- Немного адаптировался к прежним условиям. Но, конечно же, мое заключение тяжело психологически сказалось на семье, нужно еще отойти от всего.

Обострились старые болезни: недавно проходил медосмотр, сказали, что не очень хорошая кардиограмма, ухудшилось зрение, да и вообще чувствую себя хуже, чем до заключения (нужно проходить дополнительное обследование).

- Как обстоят ваши дела с работой?

- Вернулся на старую работу – на Минский моторный завод, администрация предприятия никаких претензий не предъявляла.

Но дело в том, что я еще являюсь и ремесленником. К сожалению, все материалы по ремесленничеству находятся в компьютере, изъятому во время обыска; все обещают отдать, но никак не отдадут. Поэтому пока заниматься своим ремеслом мне проблематично.

Я делаю произведения в этно-стиле: делаю одежду, аксессуары, пояса.

- А как сказалось отсутствие возможности полноценно заниматься ремесленнической деятельностью на материальном положении семьи?

- Держимся. Помогают родные, друзья. Психологически очень сложно, когда не имеешь возможности заниматься любимым ремеслом, развивать белорусские традиционные костюмы, белорусскую культуру.

- Как вы смотрите на перспективы уголовного дела, особенно на фоне переаттестации, которую устроило Министерство юстиции адвокатам?

- Все должно закончиться справедливо – на выходе все равно никакого дела нет. Это мое личное мнение.

Давление на адвокатов никак не вписывается в правовые нормы, да и не по-человечески как-то.

Напомним, все фигуранты «дела патриотов» находятся под подпиской о невыезде и под подпиской о неразглашении. В сентябре Следственный комитет продлил следствие по делу на два месяца. Периодически фигурантов уголовного дела вызывают на допросы, однако «прорыва» в уголовном деле не наблюдается.