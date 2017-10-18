Битва за будущее Александр Хоц

18.10.2017, 13:51

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Время показало, что молодость в принципе не продается, как не продаются бунтарство и нонконформизм, свойственные юности.

В финале "Убить дракона" Дракон и Ланселот отправляются на финальную битву в окружении детей. "Тут самое интересное и начнется. - Говорит Дракон. - Готовьсь!"

Эта сцена то и дело вспоминается, когда читаешь о массовом прессинге школьников и студентов, посмевших ходить на оппозиционные митинги. Директрисы брызжут слюной и грозят настучать в ФСБ, "классные дамы" орут на родителей, обещая, что "вбитый в базу данных" школьник в вуз не попадет. "Навальный - проект ЦРУ, а ты - его пособник", - фонтанируют завучи из "единой России".

"Школота" фиксирует этот маразм на смартфоны, ржет над убогим старичьем и выставляет в сетях на посмешище.

Лицемерных "училок" не любили всегда, но нынешний взрослый цинизм, требующий от школьника одного: "заткнуться" и "не отсвечивать" - так выражает затхлый дух путинского времени, что он становится очевиден даже школьнику.

Истерику режима, стремительно теряющего Будущее, можно понять: так в России уже было - на финише Российской Империи и брежневского "совка". Молодежь всегда была историческим индикатором, лучшим сейсмографом перемен. Как сказал мне знакомый студент, молодежь просто транслирует на улице то, о чем шепчутся дома взрослые, это "эхо" внутреннего недовольства старшего поколения, которое слишком зависимо от режима, чтобы позволить себе открытую фронду.

Визги "педагогической общественности" - только тень кремлевской паники - в канун нового срока Дракона, уверенность в благополучии которого тает на глазах.

Вот и на сегодняшнем совещании в кремле главный анти-экстремист МВД Тимур Валиулин не смог смолчать: "Уменьшение возраста участников нас, как ответственных за ситуацию по противодействию экстремизму в России, настораживает". "Надо рассматривать поправки, чтобы ответственность

усилилась не только в отношении этих детей (!), которые не знают, на что идут, в основном ради любопытства, но и в отношении родителей и, может даже, учебных заведений, - которые отвечают не только за образование, но и за воспитание молодежи".

Попытка самоуспокоения (дети "сами не знают на что идут", "любопытства" ради) - дополняется, тем не менее, планами "усилить ответственность" "детей" (видимо, снизить возраст, допустимый для административного ареста до 16 лет - почему бы нет?).

Логика незатейлива: "не знающих на что идут" детей надо наказывать строже. Чтобы в следующий выход на улицу - "знали".

Старичье, как и любое политическое "старперство" с усыхающими авторитарными мозгами, не в силах представить, какого "бензинчику" власть собирается плеснуть своими запретами в молодежную среду.

Уже сейчас молодежная фронда - это "крутая движуха", это проба сил и характера, способ заявить циничному миру о своем понимании справедливости.

Об этом прекрасный фильм на "Свободе": "Осторожно, дети!"

Как ни пыталась путинская эпоха "купить" молодежь пейджерами, социальными лифтами и селигерами, маршами и военным маскарадом, требуя лишь одного - лояльности, - время показало, что молодость в принципе не продается, как не продаются бунтарство и нонконформизм, свойственные юности. Цинизм противен ее природе.

Скупающий политиков охапками (собственных и западных) Путин (будучи продуктом сырьевой торговли) не понимает, что время ему купить не удастся.

И молодежь (как "агент времени") просто напоминает туповатому старику в Кремле эту азбучную истину.

Александр Хоц, «Фейсбук»