Юрий Стыльский: Никто никогда вам не признается как «учился» жизни и военному делу 12 18.10.2017, 13:59

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Юрий Стыльский

Лидер «Дай Дарогу!», который в свое время служил в Марьиной Горке, поднимает вопрос, чему на самом деле учит белорусская армия.

Лидер брестской группы "Дай Дорогу!" Юрий Стыльский написал большой пост на своей странице "Вконтакте" о белорусской армии. Музыкант говорит, что его очень задела история гибели Александра Коржича, и он решил рассказать о своей службе.

Как передает «Еврорадио», Юрий, который в своё время служил в Марьиной Горке, поднимает вопрос, чему на самом деле учит наша армия, и предлагает провести анонимный тест на эту тему:

"Военной подготовке? Патриотизму? Любви к родине? Воспитывает мужские качества? Прививает понятия дружбы и взаимовыручки? Проведите, пожалуйста, анонимный тест с этими вопросами, только, естественно, после демобилизации, и не забудьте добавить ещё парочку вариантов: Покалечила!, Потерянное время!, Поубивал бы!".

Стыльский подробно описывает издевательства над молодыми солдатами, через которые прошёл сам. Он утверждает, что никто никогда не признается в том, что на самом деле проходит во время службы в белорусской армии.

"Знаете, что такое сушить крокодила или подумать у бетонной стены? А лося? Видели, как люди плачут от дятла? Нет? Я видел! А перевод из духа в чайники? Когда лучше молиться, чтобы бляхой ремня не попали по я***м, потому что лупят так, что на заднице остаются звёзды! А фанеру к осмотру? У меня она была синяя. Вся! С жёлтыми разводами и выгнутой во внутрь пуговицей, это я о своей грудной клетке. И не у одного меня. Вспоминаю фанеру моего армейского друга Кожалого, она была цвета радуги, а ноги ниже колена цвета асфальта. И знаете за что? За то, что нет с собой сигарет, а надо угощать. Даже если не куришь обязан купить и носить при себе. Ещё потому, что на вопрос "Сколько?" забыл число оставшихся дней до приказа о демобилизации, за то, что нет сил больше отжиматься, за то, что не улыбаешься и не говоришь "Спасибо" за правильное воспитание! А избить сослуживца ибо изобьют тебя, слыхали такое? А что касается вымогания денег, тут всё легко, достаточно за твоей спиной отстегнуть магазин автомата. И что ты думаешь? 10 рублей и вернём. Нет? Ничего, должен будешь! Найдёшь. Родишь. Мама передаст! И всё это ты обязан вытерпеть, потому что все терпели и терпят поколениями, понимаешь, душара? И твоё время придёт. Потерпишь, а потом и сам оторвёшься на душарах, покажешь как воспитывать надо.

А стуканёшь начальству — вешайся. Вообще зачмырим, по уставу жить будешь, затянутый и застёгнутый до дембеля будешь ходить и говорить с тобой будет в западло и запрещено, а кто общаться будет таким же станет. И никто никогда вам не признается как отгребал, закалялся, так сказать, учился жизни и военному делу. И весь этот дурдом в лучшие годы жизни, в пик формирования психики и созревания личности. Красота!? В тюрьму ведь лучше попасть, пусть в ущерб свободе, но лучше ведь. И свободы там, возможно, больше, да и понятия человечности работают!

А если ты нежный, хрупкий, худой и боишься? Всё! Ве-шай-ся. Придётся либо бежать, либо на самом деле в петлю, или застрелить там кого-нибудь, как все и мечтают. И не удивлюсь, что в этих грёбаных Печах всё так и есть! А возможно и хуже... Самое страшное, что сами же офицеры и начальники поддерживают такой режим, понимаете?»

Музыкант советует молодым парням делать всё для того, чтобы не попадать в армию. И говорит, что сам он, когда стал "дедом", ни одного "духа" пальцем не тронул, и они на него "молились".

Также "Дай Дорогу!" представили обновлённую версию песни "Армия" — печальный кавер на самих себя, и посвятили трек памяти погибшего в Печах солдата Александра Коржича.