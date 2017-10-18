В Минске подорожают проездные 10 18.10.2017, 14:24

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Фото: onliner.by

В столице повысили залоговую стоимость БСК-проездных на общественный транспорт до 2,4 рубля.

«Минсктранс» меняет залоговую стоимость проездных на общественный транспорт, говорится на сайте предприятия. В оборот вводятся бесконтактные смарт-карты нового образца. В связи с повышением отпускных цен предприятием-изготовителем залоговая стоимость возросла до 2,4 рубля, пишет onliner.by.

На новой смарт-карте нанесено наименование «Праязны дакумент», внизу можно увидеть изображения городских достопримечательностей, справа — логотип «Минсктранса», вверху — картинки, обозначающие шесть видов пассажирского транспорта.

На оборотной стороне указана залоговая стоимость. В обращении также находятся БСК предшествующих образцов залоговой стоимостью 1,2 руб. и 1,8 руб. По окончании срока действия проездного пользователь может вернуть залоговую стоимость, уплаченную при приобретении. Информация об изменениях размещена на витринах пунктов продаж и на сайте предприятия.