Четверть дорог в Беларуси нуждается в неотложном ремонте 7 18.10.2017, 14:42

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Куда идут деньги белорусов с «дорожного налога».

Нет более сезонной темы, чем дороги. Из года в год мы начинаем обсуждать их весной, когда подводим неутешительные итоги воздействия разрушительных сил снега и льда, и осенью, когда пытаемся оценить состояние готовности к зимним испытаниям, пишет сайт abw.by.

Надо, значит, надо. Как раз и Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог в Беларуси на 2017-2020 годы готовая тут как тут. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с этим увлекательным и познавательным документом. Ведь слова словами, а цифры цифрами. Здесь дан исчерпывающий свод данных и планов на будущее, а также краткий анализ настоящего.

Вот, к примеру, две цифры: почти 30% (это 5023 километра) республиканских дорог не соответствуют нормативным требованиям, а 30% (это порядка 21 тыс. км) местных дорог нуждаются в неотложном ремонте. Поскольку именно местные дороги составляют большую часть дорог общего пользования (86,9 тыс. км), то получаем, что срочно нужно ремонтировать примерно 24% от всех белорусских дорог. Четверть!

Оказывается, этот итог вполне ожидаем.

За 1997–2016 годы уровень автомобилизации населения увеличился в 2,9 раза, протяженность автомобильных дорог общего пользования возросла в 1,6 раза, а объем финансирования дорожных работ без учета кредитных средств для реконструкции и строительства автомобильных дорог уменьшился в 1,5 раза. Это данные из Программы.

А ведь начальник управления содержания дорожной сети департамента "Белавтодор" Александр Головнев еще в 2010 году говорил, что "объем ремонта сократился более чем в 100 раз, сейчас мы фактически проедаем накопленные средства. Через 3-4 года мы получим катастрофическое состояние дорожной сети. Объем финансирования таков, что, выполнив в этом году капитальный ремонт определенного участка, в следующий раз мы проделаем эту же работу через 150 лет".

Чтобы соотносить "мрачный" 2010 с днем нынешним, посмотрим на две другие сводные диаграммы с данными за 2008-2016 годы.

За этот период наблюдаем два факта: в 2008 году дорожный фонд, пополнявшийся за счет акцизов на топливо, расформировали; в 2014 начался сбор госпошлины на участие ТС в дорожном движении. И если влияние первого события на количество денег, потраченных на ремонт дорог, очевидно, то второе с точки зрения статистики прошло практически незаметно.

Конечно, здесь нет данных по темпам строительства новых дорог, поэтому, чтобы видеть картину целиком, посмотрим, сколько денег в целом получает дорожный фонд.

Основные доходные статьи дорожного фонда сегодня – это плата за проезд по платным дорогам (в нынешнем году здесь планируют получить 153,5 млн руб.) и поступления от госпошлины (322,7 млн). Бюджет со своей стороны выделяет 77 млн рублей. В сумме доходная часть дорожного фонда на 2017 год рассчитана в 606 млн рублей.

В прошлом году аналогичные цифры (если убрать четыре деноминированных нуля) составили 67,5 млн – за платные дороги, 285 млн – от госпошлины и общая сумма – 401,2 млн рублей в целом.

Но самое примечательное здесь сравнение не с 2016, а с 2013 годом. Если открыть закон "О бюджете" того времени, когда система платных дорог BelToll еще не начала действовать, старая схема приносила не более 1,5 тыс. нынешних рублей (117 млрд "старых" рублей) и идея с госпошлиной еще не посетила светлые умы наших чинов, увидим, что расходы государственного бюджета на дорожное хозяйство составляли 2 398 млрд рублей. Разделив эту сумму на действовавший тогда курс доллара в 8640 руб., получим 277,6 млн долларов, или 541 млн нынешних рублей. То есть четыре года назад бюджет без прямого участия автомобилистов был в состоянии давать примерно столько же денег, сколько мы сегодня собираем всем миром!

И если бы государство, вводя госпошлину и начиная электронный сбор за платные дороги, не воспользовалось моментом, чтобы переложить свои обязанности на плечи автовладельцев, а воспринимало бы получаемые деньги как дополнительный источник финансирования, мы сегодня не ездили бы по дорогам, четверть из которых в крайне плачевном состоянии.

Что же думают об инициативе привести местные дороги в состояние республиканских?

В абсолютном успехе кампании уверены только 8% респондентов.

Еще 10% залогом успеха считают нужное количество средств, а 15% - наличие строгого контроля.

30% проголосовали за вариант "Ой, республиканские дороги у нас тоже не супер".

А 37% скептически отметили: "Возможно, но не в нашей стране".

Впрочем, гардемарины, вешать нос рано. Все-таки к 2020 году нам обещают справиться с проблемой развития и содержания дорог. За наш счет, конечно. Отдельно своими налогами мы оплатим образование и медицину, искусство и спорт. А дороги, кроме автомобилистов, ведь никому не нужны; судьба и родина едины!