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Горди Дуайер: Хороших хоккеистов можно воспитать и на дне бассейна

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  • 18.10.2017, 14:58
Горди Дуайер

Тренер минского «Динамо» поделился своими соображениями насчет воспитания молодых хоккеистов.

Cайт «Трибуна» показал главному тренеру минского «Динамо» Горди Дуайеру фотографию, где дети занимаются хоккеем на дне бассейна в Сморгони:

– Дети с клюшками. Это тренировка. Но почему они в бассейне? У меня два предположения: либо это какое-то необычное упражнение от тренера, либо у детей просто нет льда.

Я вижу, что ребята хорошо экипированы. И респект этому тренеру за его преданность хоккею. При желании хороших хоккеистов можно воспитать даже на дне бассейна. Когда я был маленьким, тренер тоже часто практиковал тренировки с клюшками на суше. Мы часто играли в стрит-хоккей –  с мячом и с шайбой. Лед у нас появлялся только в октябре и заканчивался уже в марте. А благодаря работе на улице очень сильно развивается техника рук.

У меня даже есть хороший пример: Джонатан Друэн, который сейчас играет в «Монреале». В детстве у него была клюшка и мячик, а на коньки он встал гораздо позже своих сверстников. Но это ему не помешало стать в НХЛ заметной фигурой. А все потому, что он достаточно прокачал руки в раннем детстве.


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