Для чего Беларусь открыла псевдоаэропорт на границе с Россией 7 18.10.2017, 15:15

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Аэродром Орша

Фото: A. Burakow

На месте аэропорта находятся лишь заброшенные казармы.

Белорусское правительство объявило об открытии аэродрома Орша для международных полетов. Но вместо аэропорта репортер "Немецкой волны" увидел лишь заброшенные казармы.

Согласно постановлению совета министров Беларуси №651, с 28 августа аэродром Орша официально открыт для международных полетов. Государственному пограничному комитету, таможне и другим министерствам и ведомствам РБ было поручено обеспечить там осуществление пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и иных видов контроля. Но и через полтора месяца после принятия постановления самолеты в Оршу не летают. Почему - выяснял корреспондент DW.

Выгодное расположение аэродрома

Международным белорусские власти назвали бывший военный аэродром в поселке Балбасово, расположенном в пяти километрах от Орши. Его градообразующим предприятием является Оршанский авиаремонтный завод. В советское время, рассказывает витебский журналист Сергей Серебро, здесь был расквартирован 402-й тяжелый бомбардировочный авиаполк, который был расформирован в декабре 1994 года. Но благодаря авиаремонтникам взлетно-посадочная полоса аэродрома все годы поддерживалась в приличном состоянии.

Долгое время, продолжает журналист, власти муссировали идею создания возле Орши, имеющей выгодное географическое положение, крупного логистического центра. Город расположен всего в 50 километрах от границы с Россией и находится на пересечении двух автокоридоров: Санкт-Петербург-Одесса и Брест-Москва. Вначале речь шла о перевалке грузов автотранспортом, но теперь предлагается задействовать железнодорожный узел и международную авиацию. Однако из постановления Совмина не совсем ясно, что именно стало международным, констатирует Юрий Нагорный, являвшийся в 90-е годы председателем горисполкома Барани, небольшого городка рядом с аэродромом.

На самом деле, объясняет Нагорный, Балбасово состоит из инфраструктуры бывшей воинской части, это не поселок в общепринятом понимании. А в Барани в советское время размещался военный завод "Красный Октябрь", выпускавший средства связи для армии, милиции и спеслужб всего СССР.

Два эти населенных пункта входили в закрытую для иностранцев режимную зону. На военном объекте, вспоминает Нагорный, аэропорта никогда не было за ненадобностью. Поэтому, по его выражению, постановление белорусского правительства выглядит так витиевато: "Международный статус имеет то ли аэродром, то ли одна взлетно-посадочная полоса (ВПП), что странно".

Аэродром без аэропорта

Краевед из Барани Виктор Михасев, четыре раза избиравшийся депутатом местного совета, согласился стать для корреспондента DW гидом по бывшему военному городку. Подойдя к проходной авиаремонтного завода, он обратил внимание на то, что официально предприятие является партнером украинского АО "Мотор Сич", выпускающего вертолетные двигатели. Завод специализируется именно на ремонте вертолетной техники. Самолеты, по словам Михасева, здесь садятся крайне редко, хорошо, если раз в месяц.

Территория, на которой расположена ВПП, уже огорожена колючей проволокой и металлическим забором. Однако нельзя сказать, что жестко контролируется, при желании попасть на взлетную полосу можно. В остальном же "международный аэропорт" представляет собой заброшенные в большинстве своем военные казармы.

В местной прессе, говорит Виктор Михасев, власти объясняли, что теперь взлетная полоса относится к мультимодальному промышленно-логистическому комплексу "Бремино-Орша" с примыкающими железной дорогой и транспортными магистралями. Это масштабный проект, который реализуется компанией "Бремино Групп", имеющей две таможенные площадки на границе с Польшей. В ее интересах и присвоен аэродрому международный статус. Логика властей в том, чтобы сделать это место центром транзита грузов без промежуточных остановок для растаможивания.

"Боинг"в Орше не взлетит

Однако место, где должен стоять мультимодальный логистический комплекс вызвало еще больше вопросов. Новая бетонная километровая подъездная дорога ведет в пустое поле, на котором тракторы только начинают готовить площадку под будущий котлован. Паспорт объекта сообщает, что работы начались лишь в октябре. "То есть на момент объявления международного аэродрома частью "Бремино-Орша" работы здесь даже не начинались", - указывает Виктор Михасев.

Взять комментарий у руководства "Бремино Групп" не удалось, так как сотрудница минского офиса компании, не назвав себя, сразу же сообщила, что эта фирма к аэродрому не имеет никакого отношения. Взлетно-посадочная полоса остается собственностью Оршанского авиаремонтного завода, куда сотрудница и посоветовала обратиться. У компании лишь заключен договор на ее использование.

В свою очередь технический директор ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" Андрей Хмелев, временно исполняющий обязанности гендиректора, рассказал DW, что решение о присвоении международного статуса принято лишь номинально. Сам аэродром как был, так и остался категории "Б" - он может обслуживать лишь транспортные самолеты и в дневное время.

Появятся ли пограничники

При этом предназначен аэродром для советского производства самолетов с высоко расположенными двигателями, например, Анов или Илов, а вот уже "Боинги" принять не может. Сесть такой самолет в Балбасово сможет, объясняет Андрей Хмелев, а вот взлететь - вряд ли. Чтобы принимать иностранные самолеты, нужны инвестиции для реконструкции ВПП, но инвестор пока не найден.

Военный картограф в отставке Виктор Болдин отмечает, что и военным только для оценки инфраструктуры будущего погранотряда (он необходим для обслуживания аэродрома, принимающего самолета из-за рубежа) понадобится не менее трех месяцев.

Погранвойска Беларуси включают в себя восемь пограничных групп, размещенных на границах со странами ЕС и Украиной, а также отряд погранконтроля в национальном аэропорту Минск-2. В Орше теперь должен быть создан отряд, похожий на минский.

Сначала рабочие группы военных посетят аэродом, продолжает Болдин, и решат, где разместить пограничников и найти им жилье, как организовать питание и доставку транспортом. Потом готовится перечень нужд на финансовый год, который должен быть утвержден начальством. Если деньги не были заложены в бюджет, то работа начнется не раньше 1 января 2018 года.