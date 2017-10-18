«Он прислал около пяти писем о дедовщине» 22 18.10.2017, 14:58

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Михаил Бевзюк

Еще один трагический случай в Печах, который осталось без внимания в 2015 году.

Резонанс, который получила гибель военнослужащего Александра Коржича в Печах, дал надежду родителям и других погибших при подобных обстоятельствах солдат.

В интернете начали появляться истории разных лет, в которых смерть военнослужащего срочной службы была списана на самоубийство, но результаты следствия не вызывают доверия, сообщает euroradio.by.

«Я так понимаю, что теперь эти случаи на контроле у Лукашенко, поэтому мы собирались писать письмо, чтобы снова возбудили дело, но мне нужно найти юриста, чтобы это письмо составить, — говорит Владимир Данилович, дядя Михаила Бевзюка, который якобы покончил с собой в Печах в 2015 году. — Но в нашем случае это точно суицид, до которого сто процентов довели. И в любом случае, если есть виновные, а они есть, то их не один-два человека, а 10-15 человек — весь старший призыв. Потому что все они участвуют в издевательствах вымогательстве и других подобных вещах. Если кто-то из них не участвует, то автоматически он становится изгоем, а соответственно, к нему относятся, как к молодым, независимо от того, сержант он или нет».

19 марта 2015 года Михаил Бевзюк позвонил брату Юрию и попросил приехать к нему в ближайшие выходные (22 марта). Солдат продиктовал необходимые вещи, которые следовало бы привезти. 20 марта Михаил позвонил еще раз и уточнил, не забыл ли брат на что-нибудь из списка необходимых вещей. В тот же день, но вечером, Михаил «маякнул» брату, тот попытался перезвонить, но телефон уже был недоступен. А утром 21 марта Юрию позвонили из части и спросили номер мамы, так как произошла «небольшая чрезвычайная ситуация — Михаил повесился!».

Вода смыла часть пудры около глаза — там был очень большой синяк

«22 марта его привезли, была такая довольно прохладная погода, — вспоминает брат Михаила Бевзюка Юрий. — В дом мы его не заносили, не переодевали, так как его привезли позже, чем договаривались, и нужно было уже хоронить. На нем было так много пудры, что, когда к нему прикасались, все руки были в ней. А еще Миша был ну очень худой. Военные, которые его привезли, очень торопились, ссылаясь на то, что им нужно возвращаться в часть. Но в этот день шел снег. В определенный момент появилось солнце, растопило снег на его лице, и вода смыла часть пудры около глаз — там был очень большой синяк. И снова военные начали торопить. Когда брата закапывали, они дали маме в руки конверт, где было около 10 миллионов рублей (1000 рублей деноминированных) и быстро уехали».

Дядя Михаила Владимир Данилович сейчас жалеет, что не задержали похороны И не заказали независимую экспертизу, так как на его взгляд, она бы показала, что парня избивали и буквально заставили пойти на самоубийство.

Михаил особенно не жаловался на унижения и дедовщину, родственники объясняют это тем, что разговоры по телефону происходили исключительно по громкой связи, чтобы те, кто стоит рядом, слышали все, о чем говорят обе стороны.

«Естественно, мы приезжали к нему, — говорит брат Юрий. — Но и во время встреч он ничего не рассказывал. Он был рад, что мы приехали, понимаете. Он не хотел при маме ничего такого говорить, чтобы она не волновалась».

Он прислал около пяти писем, где писал о издевательствах, но их изъяло следствие

Немного о дедовщине Михаил рассказывал своей бывшей девушке А., с которой поддерживал связь, созванивался, списывался в социальных сетях, а также переписывался бумажными листами.

«Это было давно, я уже точно не помню, но он мне прислал около пяти писем, где среди прочего, он писал о том, что над ним там издеваются, — говорит девушка. — Он говорил, что хочет покончить жизнь самоубийством, так как очень устал, так как его уже там довели. Но не то, чтобы он это прямо говорил, такими скрытыми выражениями, понимаете. Иногда говорил, что его пытают, а куда-нибудь обратиться он не может».

При этом девушка добавляет, что ни родственники, ни сама она никогда не замечали за Михаилом депрессивности. Поэтому говорить о том, что он был склонен к самоубийству, невозможно. На учете в психоневрологических диспансерах парень тоже не был. Последнее письмо от Михаила А. получила уже после похорон, написано оно было накануне смерти.

«Он его написал на одном каком-то оборванным листе, — продолжает девушка. — Написал, будто он что-то там увидел и именно это и стало причиной, что он принял окончательное решение. То есть я так поняла, что этот случай стал последним, который его подтолкнул к самоубийству. Но, к сожалению, я подробностей уже не помню и то, что я вам говорю, было написано не очевидно, это так я поняла, когда читала».

Перечитать письма от Михаила Бевзюка, где могут быть прямые доказательства доведения его до самоубийства, уже невозможно. Их изъяли у девушки во время следствия и до сих пор не вернули. Если письма не были уничтожены, то они должны находиться в архивах. А соответственно, могли бы изменить результаты предварительного следствия. Естественно, если будет принято решение его возобновить и оно также попадет под собственный контроль главы государства.

Напомним, 3 октября стало известно о гибели военнослужащего срочной службы Александра Коржича. В первую неделю основной официальной версией происшествия называли самоубийство. Но резонанс в СМИ привел к уголовному делу и признанию факта неуставных отношений. На сегодня известно о 10 задержанных по делу — семерых сержантах, одном прапорщике и двух офицерах.