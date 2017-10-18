Уголь и аккордеоны: Чем Путин торгует с Северной Кореей 18.10.2017, 15:14

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Россия наконец ужесточила санкции в отношении КНДР.

Они затронут торговые и финансовые отношения, а также сферу научно-технического сотрудничества.

Русская служба Би-би-си bbc.com проанализировала таможенную статистику России и Северной Кореи и выяснила, чем торговали страны.

Уголь, турбореактивные двигатели, аккордеоны и фарфор - вот лишь несколько примеров. Что из этого попало под запрет?

Об ужесточении санкционного режима со стороны России стало известно на этой неделе, когда президент Владимир Путин подписал указ, где перечислены меры по исполнению прошлогодней резолюции Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года. Сам указ - 39-страничный документ, в котором перечислены все группы товаров, которые Россия (как и другие члены ООН) не сможет экспортировать в КНДР.

Под запрет попали и северокорейские памятники искусства и культуры, а также предметы роскоши. В указе президента РФ есть специальная оговорка: нельзя импортировать ковры и гобелены дороже $500 и посуду из фарфора стоимостью более $100.

В соответствии с резолюцией ООН, запрещено экспортировать в КНДР товары, которые способствуют развитию ядерной программы или предназначены для создания химического и биологического оружия. В списке оказалась продукция тяжелого машиностроения, химической промышленности, электроника (например, навигационные приборы), программное обеспечение. Отдельно оговорен запрет на экспорт плутония-238 и нептуния-237.

Но при этом нельзя поставлять и товары двойного назначения - те, которые могут быть использованы как для мирных целей, так и для ядерной программы.

Россиянам и российским компаниям запрещено покупать в КНДР медь, никель, серебро и цинк. Под запрет попали и северокорейские памятники искусства и культуры, а также предметы роскоши. В документе есть специальная оговорка: нельзя импортировать ковры и гобелены стоимостью свыше 500 долларов и посуду из фарфора стоимостью более 100 долларoв.

Расчеты Русской службы Би-би-си показывают, что на товары "запретных" кодов в 2014-2017 годах приходилось ежегодно 0,3-7% российского экспорта в Северную Корею.

Метод подсчета

С помощью статистики Федеральной таможенной службы Русская служба Би-би-си проанализировала торговые отношения между Россией и КНДР за 2014-2017 годы. Сравнивались таможенные коды запрещенной продукции из указа президента с кодами, указанными в таможенных декларациях при отправке товаров в Северную Корею.

Помимо кодов, учитывались и номенклатурные наименования товаров.

К примеру, указом президента запрещены поставки нитрата аммония, используемого для изготовления взрывчатых веществ. Но по этому же коду поставлялась мочевина, применяемая для производства удобрений. Такой товар при подсчете не считался попавшим под запрет.

Правда, в общедоступной таможенной статистике наименования не прописаны подробно, из-за чего по названию не всегда можно определить, какой именно товар поставлялся.

Детали для двигателей и гобелены

Судя по таможенной статистике, Россия в этом году уже существенно сократила поставки товаров, которые сейчас оказались под запретом.

В 2017 году по таможенным кодам, упомянутым в указе российского президента, в Северную Корею из России были экспортированы товары на сумму около 400 тыс. долларов. Серьезно ли это для Северной Кореи? Это чуть более 0,5% от общей суммы экспорта из России.

В 2016-м году объем товаров, которые теперь попали под запрет, был в два с половиной раза больше - свыше 1 млн долларов.

В 2017 году почти четверть от этой суммы пришлась на оборудование для очистки жидкостей. Пятая часть - на детали для турбореактивных двигателей. Еще Россия поставляла фильтры, компрессоры и другое оборудование.

В прошлом основная часть российских поставок приходилась на те же детали для турбореактивных двигателей и катализаторы химических реакций.

Самые дорогие поставки, запрещенные согласно нынешнему указу Путина, Россия сделала в 2014 году, поставив Северной Корее турбореактивные двигатели на 4,6 млн долларов.

Что касается запрещенного теперь импорта из Кореи, то, к примеру, в 2015 году фарфоровой посуды в Россию пришло на 2 тыс. долларов.

Поставки ныне запрещенных ковров в открытых источниках обнаружить не удалось.

Чем Россия торгует с Северной Кореей?

Основная доля российского экспорта приходится на продукцию, мирное назначение которой ООН не ставит под сомнение.

Свыше половины всего российского экспорта в Северную Корею за четыре года пришлось на уголь. Еще Россия поставляла в КНДР пшеницу, муку, замороженную рыбу, детское питание, масло - всего на 36 млн долларов. Российской водки в КНДР поставили на 165 тысяч долларов. Лекарств - на 1 млн долларов.

КНДР за последние три года продала России товаров на сумму в 10 раз меньше, чем купила - всего на 28 млн долларов. Треть этой суммы приходится на одежду.

Еще Северная Корея поставляла в Россию музыкальные инструменты, в том числе аккордеоны.

Что еще теперь запрещено?

Введением списка запретных товаров санкции не ограничиваются. Морские суда, принадлежащие КНДР, должны быть сняты с регистрации в России в том случае, если они связаны с ядерной программой Северной Кореи.

Согласно указу Путина, Россия прекратит научно-техническое сотрудничество со страной. Исключение составят обмены в области медицины и сотрудничество в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники, если оно не способствует развитию ядерной программы КНДР.

К указу прилагается и список 11 лиц, которые, по мнению Совбеза ООН, работают над ядерной программой КНДР и программой создания баллистических ракет. В отношении них введены персональные санкции, например, ограничены операции с их вкладами и другой собственностью на территории России. Впрочем, неизвестно, имеется ли таковая у людей из санкционного списка.

Из России будут депортированы граждане КНДР и других стран, работающие на банки и другие финансовые учреждения Северной Кореи (если их нахождение в стране не обусловлено медицинскими или гуманитарными целями).

В России зарегистрировано, например, представительство Банка внешней торговли КНДР, следует из данных СПАРК. Указ запрещает КНДР использовать недвижимость в России для иных целей, кроме дипломатической и консульской деятельности.

С 2006 года ООН приняла уже девять резолюций, направленных против Северной Кореи. Резолюция, принятая в сентябре 2017 года, ограничивает торговлю текстильной продукцией - одним из главных экспортных товаров Северной Кореи. Россия голосовала за принятие этой резолюции, но никаких указов в ее исполнение пока не издавалось.