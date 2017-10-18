Верьте в свои силы! 18.10.2017, 15:40

Путь в тысячу ли начинается с первого шага.

Пресс-служба Белорусского Национального Конгресса опубликовала видео с первого Марша рассерженных белорусов, который состоялся 17 февраля в Минске.

Тогда тысячи белорусов вышли на митинг на Октябрьской площадь, а затем прошли по проспекту Независимости к зданию Министерства по налогам и сборам.

Напомним, 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска состоится Марш рассерженных белорусов 2.0, к участию в котором призвал Белорусский Национальный Конгресс.