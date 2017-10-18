Верьте в свои силы!
- 18.10.2017, 15:40
Путь в тысячу ли начинается с первого шага.
Пресс-служба Белорусского Национального Конгресса опубликовала видео с первого Марша рассерженных белорусов, который состоялся 17 февраля в Минске.
Тогда тысячи белорусов вышли на митинг на Октябрьской площадь, а затем прошли по проспекту Независимости к зданию Министерства по налогам и сборам.
Напомним, 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска состоится Марш рассерженных белорусов 2.0, к участию в котором призвал Белорусский Национальный Конгресс.