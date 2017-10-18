Минчане начали получать жировки с новыми тарифами 6 18.10.2017, 15:52

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Фото: tut.by

Как изменились счета за ЖКУ.

Минчане начали получить жировки за сентябрь, в которых выставленные к оплате суммы посчитаны по новым тарифам, пишет tut.by.

Так, по жировке за сентябрь за однокомнатную квартиру в 21,1 квадрата с одним зарегистрированным нужно заплатить 15,24 рубля. Для сравнения: за июль эта сумма составляла 13,79 рубля, а за август — 13,93 рубля.

За техобслуживание за сентябрь выставили счет в 2,24 рубля (месяцем ранее — 2,12 рубля), за капремонт — 1,97 рубля (ранее — 1,86 рубля).

За обращение с твердыми коммунальными расходами сумма не изменилась. А за уборку подъезда тариф и вовсе снизился до 0,4091 рубля за человека (раньше — 0,53 рубля).

Из-за повышения тарифов также выросла сумма и за потребленную холодную и горячую воду, а также за канализацию.

В жировке прописано, что возмещение населением по жилищно-коммунальным услугам за сентябрь составляло 69,2%. Для сравнения: за июль этот показатель составлял 65%.

Напомним, в сентябре в Минске тариф на водоснабжение подняли с 0,5322 до 0,5748 рубля, на водоотведение (канализацию) — с 0,3554 до 0,3838 рубля, на техобслуживание жилого — с 0,1004 до 0,1084 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, на капремонт жилого дома — с 0,0883 до 0,0953 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, на техобслуживание лифта — с 1,19 до 1,28 рубля за одного проживающего.