Даля Грибаускайте: Ландсбергис всегда был и будет первым руководителем Литвы 1 18.10.2017, 15:50

Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Сегодня Витаутасу Ландсбергису исполнилось 85 лет.

Первый руководитель восстановившей независимость Литовской Республики Витаутас Ландсбергис всегда был и будет первым руководителем государства, этого не изменят никакие законы или махинации, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет Delfi.

"Профессор является исторической личностью, символом нашей независимости и эпохи свободы. Он человек, которого знает мир, и его имя известно в мире. Она всегда был и будет первым руководителем государства. Никто - ни статусы, ни законы, ни всяческие махинации – никогда не изменит исторического значения этого человека для Литвы, и то, что он был первым руководителем государства", - так президент ответила на вопрос журналистов о том, не пришло ли время предоставить В. Ландсбергису статус главы государства.

В. Ландсбергис был высшим должностным лицом страны после провозглашения независимости страны, в большой мере содействовал развалу СССР. В 1990 году он председательствовал на сессии Верховного Совета Литвы, на которой был принят Акт о восстановлении независимости 11 марта.

В период руководства В. Ландсбергиса Литва смогла противостоять экономической блокаде СССР и приобрела международное признание. О предложении предоставить В. Ландсбергису статус главы государства и предоставлении соответствующих гарантий несколько месяцев назад рассуждал председатель сейма и один из лидеров аграриев Викторас Пранцкетис, который сказал, что это было бы подобающим жестом по случаю 85-летия профессора.

В искренности этой идеи усомнился глава Союза Отечества - Литовских христианских демократов (консерваторов), внук В. Ландсбергиса Габриэлюс Ландсбергис. В. Пранцкетис не регистрировал конкретный законопроект. В среду В. Ландсбергису исполнилось 85 лет.