Известный историк Олег Латышонок обратился к президенту Польши 1 18.10.2017, 16:04

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Тадеуш Костюшко

Cитуация вокруг памятника Тадеуша Костюшко требует внимания на самом высоком уровне.

Белорусский историк Олег Латышонок обратился с открытым письмом к президенту Польши Анджею Дуде. Письмо связано с инцидентом вокруг открытия памятника Тадеушу Костюшко в швейцарском городе Золотурн:

Сайт Charter97.org публикует перевод открытого письма известного историка:

«Уважаемый господин Президент!

Нынешний год решением Сейма и Сената Республики Польша является годом памяти Тадеуша Костюшко, а вы заявили, что годовщина проходит под вашим почетным патронажем. Годовщина отмечается не только поляками, потому что Тадеуш Костюшко поднял весь народ Речи Посполитой Трех Народов на защиту cвоей страны.

Песня белорусских повстанцев 1794 года звучала: «Возьмем косы ды янчаркі, пойдзем гордыя гнуць каркі, няхай Маскаль уступае, няхай Беларусаў знае!»

После поражения восстания белорусский народ воспевал Костюшко, как своего легендарного героя, который пал в борьбе с Москвой «там под Белым Стоком».

Даже сегодня память о Тадеуше Костюшко жива среди белорусов. В 2004 году была восстановлена усадьба в Меречевщине, где он родился.

В этом году Объединение белорусов Швейцарии решило увековечить Костюшко памятником в полный рост в городе Золотурн, где он умер. Надпись на памятнике должна была быть на белорусском и немецком языках и звучать: «Тадеуш Костюшко, Выдающемуся сыну Беларуси от благодарных соотечественников». К сожалению, посол Республики Польша в Швейцарии доктор Якуб Кумоч обратился в мэрию и заблокировал размещение надписи на памятнике.

Мэр уступил, поэтому надписи на белорусском языке не будет. Это не означает, однако, что вопрос, который бросает тень на польско-белорусские отношения, закрыт. Непонятно, почему послу не понравилась эта надпись. В конце концов, очевидно, что Меречевщина расположена на территории Беларуси. Позвольте мне напомнить вам столь же очевидную вещь: когда Костюшко родился, то Меречевщина не находилась на территории Польши, она входила в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, которое вместе с Польской Короной образовывало Речь Посполитую Трех Народов. Белорусский термин «cуайчыннiкi» (который был использован в надписи), даже не предполагает, что памятник воздвигнут земляками Костюшко (на белорусском языке - «суродзiчы»), только выходцами из того же государства, на современной территории которого родился Костюшко. Надпись никоим образом не отрицает польскости Тадеуша Костюшко.

С другой стороны, отрицание того, что Костюшко является «сыном Беларуси» в сегодняшнем значении, означает не что иное, как тот факт, что посол не признает существование Беларуси.

Доктор Якуб Кумоч представляет Польшу в качестве посла, а также лично вас в качестве члена Совета национального развития при президенте Республики Польша, эксперта по внешней политике. Как должны понимать его поведение белорусы во всем мире?

В Белостоке, мы, поляки и белорусы, годами ведем разговор о том, чтобы установить памятник Тадеушу Костюшко на рынке, который назван в его честь. Горстке белорусских эммигрантов удалось создать такой памятник (за свои деньги!), в далекой Швейцарии. Если Польша будет выступать против инициативы таких людей, вместо того, чтобы поддерживать их, мы никогда не доживем до того дня, когда Минское кадетское училище имени Александра Суворова назовут именем Тадеуша Костюшко.

С уважением, почетный доктор Uniwersyteta w Białymstoku Олег Латышонок

Президент Белорусского исторического общества в Польше

К сведению:

уважаемого министра иностранных дел Витольда Ващиковского

уважаемого министра обороны Антония Мацеревича