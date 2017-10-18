Пять фактов про соперника БАТЭ, которого нужно побеждать 1 18.10.2017, 16:18

Соперниками борисовчан по Лиге Чемпионов будут футболисты «Кельна».

Факты о соперниках борисовского БАТЭ по Лиге Чемпионов собрал "Прессбол".

Безумные фанаты

У "Кельна" большая армия поклонников, изголодавшаяся по дальним выездам. "Козлы" не играли в еврокубках 25 лет — куда ж это годится-то? Неудивительно, что на матч первого тура против "Арсенала" в Лондон прибыло порядка 20 тысяч болельщиков гостей. За несколько часов до игры поклонники немецкой команды прошли маршем по улицам британской столицы.

А потом оказалось, что у тысячи фанатов "Кельна", которые прибыли на стадион, не было билетов. В целях безопасности пришлось отложить начало матча на час. На "Эмирейтс" немцы бросали на поле файеры и посторонние предметы, а также причинили ущерб стадиону. Главный редактор фанатского сайта Давид Шмидт высказался по поводу беспорядков так: "Около 50 наших фанатов устроили беспорядки, и это позор. За это нам нужно извиниться. Но 50 идиотов не представляют 20 тысяч мирных болельщиков, которые были там. И для тех 20 тысяч это был волшебный день в прекрасном Лондоне". Интересно, как гости из Германии будут вести себя в Беларуси?

Поразительный спад

Начало чемпионата "Кельн" провалил. Ни одной победы за восемь туров и единственное набранное очко при нулевой ничьей — это "ахтунг". Знающие люди говорят, что "козлы" в целом играют не так уж плохо, создают достаточно моментов, но имеют большие проблемы с реализацией. Например, в седьмом туре с "Лейпцигом" (1:2), где впервые сыграл 39-летний новичок команды Клаудио Писарро, "Кельн" смотрелся сносно. Однако затем впервые с сентября 1996-го в противостоянии между "Штутгартом" и "козлами" выиграли хозяева (2:1).

В общем, нынешний "Кельн" — совсем не так команда, которая какое-то время лидировала в бундеслиге в прошлом году, а в итоге устроилась в таблице пятой. "Есть разные причины, почему "Кельн" так слаб в этом сезоне. В том числе банальное невезение. Но сейчас важнее не оглядываться, а думать, как выйти из кризиса. Уверен, команда будет бороться и все получится", — сказал в интервью "ПБ" вице-президент "козлов" Харальд Шумахер. Пожалуй, главной причиной неудач является следующий пункт.

Неудачная трансферная политика

Отдав летом в аренду с обязательным правом выкупа Антони Модеста в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Кельн" обрел 35 миллионов евро, но потерял не просто классного нападающего — нечто большее. Именно с отъездом бомбардира многие связывают поразительный спад "козлов". Это неудивительно, ведь в сезоне-2016/17 Модест наколотил за "Кельн" 25 голов в чемпионате (из 51). Не растерял голевое чутье он и в Китае, а вот у "Кельна" забивать больше некому. Руднев неожиданно завершил карьеру в 29 лет, Кордоба все никак не может адаптироваться в клубе и хоть как-то начать отрабатывать выплаченные за него 17 миллионов евро. В экстренном порядке пришлось заявлять опытнейшего Писарро. Он — Großvater немецкого футбола.

Оставшиеся из средств, вырученных за Модеста, были направлены на укрепление защитной линии. Укреплять нужно было, потому что вернулся в дортмундскую "Боруссию" Невен Суботич, игравший за "козлов" полгода на правах аренды. Решили взять 20-летних Хорхе Мере и Яннес-Килиана Хорна. Первым интересовалась "Барселона", второй выступал за "Вольфсбург". Оба должны были продолжить развитие в "Кельне", но почти не появляются на поле.

Главный тренер забивал белорусам

Петер Штегер — австриец, в конце прошлого века провел за национальную сборную 65 матчей. Из них два — против белорусов. В отборочном турнире на ЧМ-98 в сентябре 1997-го в Минске на полупустом "Динамо" австрийцы выиграли со счетом 1:0, а во втором матче в Вене на переполненном "Эрнст Хаппель Штадион" разгромили наших 4:0. В октябрьской встрече Штегер оформил дубль, забив на 6-й (отметка на видео 0.55) и 42-й (4.10) минутах. Тренировал белорусов Михаил Вергеенко, ворота защищал Андрей Сацункевич, капитанил Сергей Гуренко.

Болельщики ждут перемен

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team.hector_: "Я боюсь поражения. Это понятно?"

bronkomarcello: "Не понятно! Предстоит суперигра, мы должны сохранять спокойствие и быть единым целым".

couleurstrois: "Побеждайте лучше в чемпионате. Это гораздо важнее".

frank.enterprise66: "В Беларуси начнется возрождение команды. После этого бременский "Вердер" будет снесен с поля".

kaitoublack: "Все будет в порядке. Давайте начнем побеждать здесь, а продолжим в чемпионате".

rol2120: "С нетерпением жду шторма".

_jukr: "Мы можем это сделать. Ждем победы".

сolognenippes: "Поездка в Борисов не будет простой. Эта команда уничтожала "Баварию" Хайнкеса".

fischkreutz: "Вы что, серьезно? БАТЭ — самая слабая команда группы. Жду легкую победу".

erikst361: "Неужели кому-то интересна Лига Европы? Нужно сосредоточиться на чемпионате".

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Trois Couleurs: "Надеюсь, мы проиграем. Тогда наконец-то попрощаемся с еврокубками и сосредоточимся на чемпионате".

Michael Kaleu Felgenheuer: "Штегер, пускай эти любители остаются дома и к выходным постараются научиться забивать мяч в сетку".

Rudi Smeets: "Я все еще скучаю по Модесту".

Peter Rammelt: "Меня волнует игра и результат".

Sash Egali: "Лига Европы не имеет значения, когда к зимнему перерыву у нас в чемпионате нет очков".

Thomas Lippert: "Наберем первые три очка в четверг, а в воскресенье обыграем "Вердер". И все изменится".

Sabine Kode: "Давай, "Кельн", сделай мне подарок на день рождения".

Hennes Geißbock: "В прошлом сезоне мы сделали все возможное, чтобы завоевать путевку в Лигу Европы. А теперь вы говорите, что мы должны вылететь оттуда ради чемпионата".

Frank Hoppen: "Лига Европы не имеет значения? Именно поэтому наш уровень Д2. Я в шоке от ваших комментариев!"

Напомним, матч БАТЭ — "Кельн" состоится 19 октября и начнется в 20.00 по белорусскому времени на "Борисов-Арене".