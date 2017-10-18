National Interest: ВМФ США получил самую совершенную и малозаметную подлодку 1 18.10.2017, 16:46

На новейшей субмарине применены самые передовые технологии последних лет.

Военно-морской флот США получил самую технически совершенную и малозаметную ударную атомную подводную лодку (АПЛ) из всех, что когда-либо производила американская военная промышленность — субмарину под названием USS South Dakota (SSN-790) ("Южная Дакота") класса Virginia ("Вирджиния"), сообщает National Interest, пишет newsader. Она прошла крещение 14 октября в порту города Гротон в штате Коннектикут: Дэнни Демпси, супруга бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов США Мартина Демпси, разбила о нос подлодки бутылку шампанского.

Хотя официальные лица отказываются раскрывать детали этой суперсовременной разработки из соображений секретности, представитель ВМС командир Колин О'Рурк отметил, что сошедшая с верфи АПЛ является явной "демонстрацией технологических достижений" Соединенных Штатов.

По словам разработчиков, на этой новейшей субмарине применены самые передовые технологии последних лет, среди которых: малошумный двигательный механизм, который значительно затрудняет обнаружение подводного судна; модифицированная носовая часть с двумя револьверными установками, позволяющими запускать до шести крылатых ракет "Томагавк" каждая; повышенная живучесть корпуса.

При этом еще в 2016 году журнал National Interest указывал, что среди новшеств, примененных на "Южной Дакоте", числятся новые акустические корпусные покрытия, ряд усовершенствованных механизмов и машин и новые гидроакустические сонары с каждой стороны корпуса. Благодаря последним у подлодки увеличится возможность обнаруживать корабли противника.

"«Южная Дакота» станет самой современной подводной лодкой класса «Вирджиния» на патрулировании", — объявил О'Рурк.

В открытых источниках указывается, что АПЛ "Южная Дакота" способна выполнять следующие задачи:

- поиск и уничтожение субмарин противника;

- поиск и уничтожение вражеских надводных кораблей;

- борьба с наземными целями - силовое подавление и уничтожение целей противника при помощи крылатых ракет (КР) Томагавк;

- обеспечение выполнения специальных задач силами специальных операций;

- разведывательные действия, перехват данных, скрытое наблюдение за врагом;

- огневая поддержка боевых групп;

- минирование заданных районов водной акватории;

- пребывание в рейде 60-70 дней в оперативно-тактическом районе от порта приписки и 6-7 месяцев в удалении от порта приписки, при этом фактором ограничения автономного плавания является количество пищевых припасов, которые можно взять на борт.

В последние годы ВМС США активно развивает целый спектр технологий, в том числе сенсоры, акустику и бесшумность, при этом активно строит и испытывает беспилотные подлодки, чтобы гарантировать Америке сохранение технологического доминирования под водой. Это объясняется тем, что Китай и Россия ускоренными темпами модернизируют свой подводный флот и активно строят новые подлодки, сокращая тем самым технологическое отставание от Соединенных Штатов.

Соответственно, примененные в классе "Вирджиния" технологии будут внедрены и при производстве атомных подлодок следующего поколения — класса "Колумбия". При этом будут учтены наработки в том числе в таких сферах, как электромагнитные и акустические технологии. По словам О'Рурка, это обеспечит подводному флоту США "доминирование на ближайшие полвека и более длительный срок".

В этом смысле главная задача для американских разработчиков — разработать максимально беззвучные субмарины, которые могли бы действовать совершенно незаметно в любых подводных областях, проводя разведку и нанося удары на недостижимых для противника расстояниях. "Южная Дакота" отвечает указанным критериям в большей степени по сравнению с аналогами.